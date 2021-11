COP-26: grupos denunciam efeitos socioambientais a pessoas negras no Brasil

Uma comitiva brasileira composta por diversos grupos, movimentos e profissionais negros participou de ações da COP-26, a Conferência das Partes, durante os dias 1º a 6 de novembro. As mobilizações tiveram como objetivo apresentar os desafios socioambientais sob a ótica da população negra no Brasil. A COP-26 será encerrada na sexta-feira (12/11).

A comitiva denunciou o racismo e a discriminação sofrida por pessoas negras em decorrência das desigualdades geradas pelo avanço das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. Além disso, destacaram como os espaços e territórios de povos tradicionais, como os quilombolas, estão com direitos e garantias ameaçados no país.