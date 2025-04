Dentes também envelhecem? Especialista explica

Embora muitas vezes negligenciado, o envelhecimento dentário é um fenômeno inevitável e afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Com o passar dos anos, os dentes sofrem desgastes naturais, alterações de cor, retração gengival e até perda de estrutura, o que pode comprometer funções básicas como a mastigação e a fala, além de impactar na estética e na autoestima.

Esse processo é influenciado tanto por fatores biológicos quanto por hábitos adquiridos ao longo da vida, como a escovação inadequada, o consumo de substâncias abrasivas, doenças sistêmicas e o uso de medicamentos que afetam a produção de saliva. Por isso, entender como ele ocorre e como preveni-lo é fundamental para garantir uma saúde bucal mais longeva.



Segundo a dentista Giovanna Zanini, o envelhecimento dentário afeta tanto os dentes quanto os tecidos ao redor, como a gengiva. “O envelhecimento dentário é um processo natural que ocorre em todo indivíduo. Algumas pessoas aceleram esse processo com hábitos parafuncionais, como o uso excessivo de força ao escovar os dentes, o bruxismo, o uso de cigarro ou até o consumo de alimentos muito ácidos”, explica.



De acordo com a especialista, o primeiro sinal comum desse processo é o desgaste do esmalte — a camada mais externa e branca do dente. “Quando a gente perde esmalte, o dente naturalmente vai ficar mais amarelado, porque a dentina é amarelada”, afirma.



Com o passar dos anos, é comum que os pacientes enfrentem também perdas dentárias por diferentes motivos — como doenças periodontais, acidentes ou falhas em restaurações antigas. “Durante a vida, o paciente pode perder dentes, e aí ocorre a reabsorção óssea naquela região. Isso leva a mudanças na mordida, que podem afetar tanto a mastigação quanto a estética”, afirma Giovanna.



Outro fator comum é a retração gengival, que pode acontecer de forma natural ou como consequência da sobrecarga em determinados dentes, especialmente quando há ausências dentárias. “Essa retração expõe mais a raiz do dente, o que aumenta a sensibilidade e facilita o surgimento da cárie radicular”, explica.



Além disso, a dentista chama atenção para uma questão muitas vezes ignorada: a diminuição da produção de saliva. “É normal que o paciente mais idoso produza menos saliva, e isso afeta a homeostase da cavidade bucal. A saliva regula o pH e ajuda na limpeza. Quando essa produção cai, o risco de cáries aumenta”, destaca. Ela ressalta que muitos medicamentos utilizados por pessoas idosas também contribuem para essa redução, o que exige ainda mais cuidado.



Outro ponto de atenção são as restaurações realizadas ao longo da vida. “As restaurações têm uma durabilidade, como qualquer outro procedimento. Com o tempo, elas podem apresentar falhas, infiltrar ou quebrar, o que aumenta o risco de perda dentária”, afirma.



Segundo a dentista, algumas doenças sistêmicas também agravam o quadro bucal. A diabetes é uma das mais impactantes nesse aspecto. “A gente vê muitos sinais da diabetes na boca. Ela causa aumento das doenças periodontais, que podem levar à perda dos dentes e alterar a oclusão. É um ciclo que se retroalimenta”, explica.



Apesar de ser um processo natural, o envelhecimento dentário pode — e deve — ser desacelerado com alguns cuidados. Para evitar o desgaste precoce e manter a saúde bucal ao longo da vida, a especialista recomenda:



Higiene bucal adequada: escovação com técnica suave, uso de escovas com cerdas macias e fio dental diário

escovação com técnica suave, uso de escovas com cerdas macias e fio dental diário Evitar hábitos nocivos: como roer unhas, morder objetos ou ranger os dentes (bruxismo), que deve ser tratado com orientação profissional

como roer unhas, morder objetos ou ranger os dentes (bruxismo), que deve ser tratado com orientação profissional Consultas regulares ao dentista: para diagnóstico precoce de lesões, infiltrações, falhas em restaurações e necessidade de trocas

para diagnóstico precoce de lesões, infiltrações, falhas em restaurações e necessidade de trocas Tratamentos restauradores e funcionais: como coroas, próteses, ajustes na mordida e tratamento periodontal para equilibrar a força mastigatória e evitar sobrecargas

como coroas, próteses, ajustes na mordida e tratamento periodontal para equilibrar a força mastigatória e evitar sobrecargas Avaliação da saliva: exames específicos podem verificar quantidade e composição da saliva, o que é fundamental na terceira idade



exames específicos podem verificar quantidade e composição da saliva, o que é fundamental na terceira idade Atenção à saúde geral: controle de doenças sistêmicas, como a diabetes, e revisão dos medicamentos que possam interferir na saúde bucal.



“Esses cuidados são essenciais para preservar a saúde bucal e garantir que o envelhecimento dos dentes ocorra de forma mais lenta e saudável”, diz Giovanna.

