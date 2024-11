Sentir-se bem vai muito além de apenas saúde, mas também tem a ver com pequenas atitudes do dia a dia, como a roupa que você escolhe usar. Isso não fala apenas de aparência, porém de sentir-se pertencente a si mesmo, tendo a certeza de que você transmite o que deseja.



Um estudo feito pela professora e pesquisadora britânica Karen J Pine, especialista notável em comportamento humano, entrevistou 12 mil pessoas e analisou questões sobre a relação entre moda e personalidade, a pedido da marca Comfort. O resultado mostrou que a maioria das pessoas se veste para si mesmas: 61% dos entrevistados responderam que se vestir bem faz com que se sintam mais confiantes, enquanto 38% observaram que se vestir bem pode fazê-los se sentir mais atraentes.





Ou seja, tirar uma peça do guarda-roupa para sair de casa tem uma função muito mais importante do que se imagina. A roupa comunica, tendo também o poder de melhorar o desempenho profissional, e tudo isso trabalha a autoconfiança, autoestima e bem-estar.

A designer de joias Majo Caminha inspira, tornando-se referência entre seu círculo social por sua elegância e estilo. Focada no bem-estar e autoestima, Majo explica a importância do cuidado com a imagem pessoal. “Eu trabalho com joias, peças que tem pedras lindas, e o ambiente é diferente. Por isso eu tenho que escolher a dedo o que vou usar. Isso passa credibilidade para quem me vê, e mais, passa credibilidade a mim mesma, o que é muito melhor”.



Ela explica também que a imagem pessoal vai além das roupas. “Isso não entra apenas nas roupas, mas nos acessórios também. Se você escolhe os seus acessórios da maneira correta, fica mais fácil transmitir o que você deseja, seja elegância, jovialidade, tradicionalismo e por aí vai. Tudo depende do ambiente e da sua personalidade”.

