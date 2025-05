Pastor mirim coloca facetas dentárias aos 14 anos: veja riscos

Após viralizar na internet por suas pregações e falas dentro de igrejas evangélicas, Miguel Oliveira compartilhou recentemente que colocou facetas dentárias aos 14 anos. A atitude gerou ainda mais críticas e opiniões, o que levou à dúvida da idade correta para o procedimento odontológico.

Por mais bonito que seja, a aplicação de lentes de contato possui alguns riscos consideráveis. A maioria deles acontece por uma aplicação mal feita, que pode levar a um desgaste excessivo dos dentes. Esse resultado pode tornar a área mais sensível até aumentar o risco de fraturas. Sem contar as inflamações devido à falta de cuidado adequado e higiene dental.

Existe uma diferença entre lente e faceta. As lentes de contato que são mais finas, não agridem tanto a estrutura saudável do dente, quando por sua vez, as facetas são mais espessas e agressivas. Mesmo assim, a fama e a preferência pelas facetas nos dentes têm conquistado o brasileiro. Sendo assim, existe idade certa para colocar lentes dentárias?

Segundo a odontóloga Eduarda Jung, o ideal é optar pelo uso das lentes após a maioridade, quando os dentes e o corpo já saíram da fase de desenvolvimento.

“Aparentemente, são facetas dentárias, por conta da espessura mais grotesca que elas aparentam ter. Facetas são aproximadamente 0,7mm, mas é muito relativo formar uma opinião sobre isso, ele tem apenas 15 anos, algo completamente contraindicado, já que as estruturas faciais e bucais ainda estão em desenvolvimento. Ele terá que estar sempre em manutenção para poder manter o meio bucal saudável”, explica a dentista.

Ou seja, a preocupação real não está focada na idade, e sim, no cuidado. “Cada caso é um caso, mas a prioridade é colocar em pacientes que possuem a consciência de cuidado dos dentes, e muito mais com as facetas que exigem o dobro dele. As idas ao dentista devem se tornar mais frequentes, quando feitas em resina, nada de alimentos duros ou corantes, como café e refrigerante, e principalmente, evitar fumar, pois essa atitude pode manchar as facetas, desenvolver problema periodontal, afetar a cor dos dentes naturais, além de gerar infiltração em um tecido que anteriormente era saudável", alerta Eduarda.

