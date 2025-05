Quando o afeto é a chave do cuidado emocional

No cenário contemporâneo marcado, pela rapidez e virtualidade, muitas pessoas experimentam dificuldades significativas na manutenção de laços emocionais sólidos. A psicóloga Maria Klien destaca em seus atendimentos, por exemplo, um aumento perceptível nas queixas relacionadas à desconexão afetiva, evidenciada por quadros de ansiedade, isolamento social e relações interpessoais fragilizadas.



A psicóloga observa que, diante desse contexto desafiador, muitos pacientes manifestam o desejo de recuperar conexões perdidas ou fortalecer vínculos existentes, buscando alternativas terapêuticas que possibilitem um retorno genuíno às relações afetivas significativas. Segundo a especialista, o processo de restabelecimento emocional frequentemente encontra resistência devido a bloqueios internos difíceis de serem ultrapassados somente com métodos convencionais.



“Nas minhas sessões, percebo que a dificuldade de estabelecer conexões emocionais frequentemente decorre de barreiras internas profundamente enraizadas. Ao integrar a cannabis medicinal como ferramenta terapêutica complementar, observo que o canabidiol pode reduzir essas resistências emocionais, facilitando um processo mais fluído de introspecção e empatia”, afirma a psicóloga.



O canabidiol (CBD) tem demonstrado potencial terapêutico significativo na redução de estados ansiosos e depressivos, promovendo alterações positivas no humor e ampliando a disponibilidade emocional dos pacientes para criar vínculos mais profundos e estáveis. Para a profissional, é fundamental considerar a dimensão afetiva como elemento central na recuperação emocional integral dos indivíduos.



“É importante esclarecer que a utilização da cannabis medicinal não visa substituir os tratamentos psicológicos tradicionais, mas complementar de forma integrada uma abordagem que reconheça o afeto como componente essencial no restabelecimento emocional. A abertura emocional facilitada pelo CBD pode proporcionar aos pacientes uma perspectiva renovada sobre seus relacionamentos, permitindo diálogos mais transparentes e genuínos”, explica Maria.



Outro aspecto mencionado pela psicóloga é o papel da cannabis medicinal na ampliação da percepção emocional e na facilitação do autoconhecimento. Segundo ela, o uso supervisionado dessa substância possibilita uma abordagem introspectiva mais profunda, auxiliando na identificação e resolução de conflitos emocionais que prejudicam a qualidade dos relacionamentos interpessoais.



“Muitos dos meus pacientes relatam que, após iniciar o tratamento complementar com cannabis medicinal, conseguem acessar emoções antes reprimidas ou negligenciadas. Essa redescoberta emocional frequentemente leva a mudanças positivas na maneira como interagem com seus familiares, parceiros e amigos, fortalecendo relações antes comprometidas”, complementa Maria.



A psicóloga ressalta também que a abordagem terapêutica com cannabis medicinal exige acompanhamento especializado rigoroso. A utilização deve ocorrer sempre sob orientação médica ou psicológica qualificada, garantindo segurança e eficácia no tratamento, respeitando as particularidades emocionais e clínicas de cada paciente.



Para ela, o grande valor terapêutico reside na combinação cuidadosa entre o uso responsável da cannabis medicinal e intervenções psicoterapêuticas tradicionais. Essa integração promove uma reconexão emocional autêntica e sustentada, possibilitando aos indivíduos recuperarem a capacidade de construir e manter relações afetivas significativas e duradouras.



“O afeto não é apenas um aspecto complementar na terapia, mas uma base sólida para qualquer processo de cura emocional. A cannabis medicinal, usada adequadamente, pode ser uma aliada poderosa na construção desse caminho de recuperação e fortalecimento emocional”, afirma.



