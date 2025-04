Comer chocolate é bom para a visão

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O chocolate amargo ou meio amargo com 60% de cacau faz bem para a circulação, melhora a saúde cardíaca e a cognição, diminui a hipertensão arterial, e ajuda a controlar a depressão. O alimenta também alivia diversas condições oculares, como explica o afirma o oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e diretor executivo do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto.

Ainda assim, o especialista recomenda consumir com moderação - quatro quadradinhos por dia. Apesar do chocolate amargo prevenir várias alterações na saúde que podem estar relacionadas à degeneração macular relacionada à idade (DMRI), não tem efeito preventivo sobre a degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

Esta é a principal constatação do Cosmos, estudo inédito conduzido em Harvard por pesquisadores do Brigham and Women's Hospital, recém publicado no JAMA, periódico da Academia Americana de Medicina.

Durante 3,6 anos, o estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, foi desenvolvido com 21.442 adultos, sendo 12.666 mulheres e 8.776 homens com 60 anos ou mais. No período, os pesquisadores avaliaram se a suplementação diária com 500 mg de flavonóis de cacau e 80 mg de epicatequina poderiam prevenir o aparecimento ou a progressão da DMRI.

No final do ensaio foram diagnosticados 344 casos de DMRI, sendo 316 novos e 28 progressões, com incidência de 1,5% no grupo que recebeu a suplementação de cacau e de 1,7% entre os que não receberam.



Degeneração macular e riscos





Leôncio Queiroz Neto afirma que o resultado desta pesquisa confirma que a DMRI é uma doença multifatorial. Está relacionada ao envelhecimento, diabetes, pele e olhos claros, genética, tabagismo, exposição dos olhos ao sol sem proteção ultravioleta, dieta rica em gorduras saturadas e pobre em folhas verde escuro, que contêm luteína e zeaxantina, colesterol alto e hipertensão arterial.





A doença, explica, é caracterizada pela perda da visão central proporcionada pela mácula, um pequeno ponto no centro da retina, responsável pela visão de detalhes.

“A condição pode ser do tipo seca, que forma drusas e causa alterações no epitélio pigmentar da retina (EPR). Menos frequente e mais perigosa, a degeneração exsudativa forma uma membrana neovascular na retina", esclarece.

Os dois tipos não têm cura e o tratamento é feito com injeções antiangiogênicas e aplicação de lase, a fim de conter a progressão da doença. O oftalmologista ressalta que o primeiro sinal de alerta é enxergar linhas retas tortuosas - quem segue o tratamento pode morrer enxergando.



Miopia sob controle





O oftalmologista diz que o chocolate amargo ou semi amargo também contém triptofano, substância que estimula a produção da dopamina, crucial para o controle do crescimento axial do olho, além da endorfina.

Ação antioxidante e catarata



O chocolate pode adiar o surgimento da catarata, opacificação do cristalino. Isso porque tem ação antioxidante que desacelera a aglomeração das células, o que faz o cristalino ficar opaco com o passar dos anos.

A cirurgia é bastante segura. Os exames pré-operatórios e a escolha da lente são cruciais porque tornam a cirurgia uma oportunidade para ter melhor visão para o resto da vida.



Diabéticos podem?



Estudos mostram que o chocolate meio amargo diminui em 30%a resistência à insulina que caracteriza o diabetes tipo 2, que corresponde a 90%dos casos de diabetes no Brasil. “Esta redução permite que a glicemia fique mais estável e evita outros problemas de saúde causados pela glicemia alta ou instável".



