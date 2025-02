Como compreender suas emoções para se expressar melhor?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

As emoções fazem parte da personalidade inerente a cada ser humano e ditam suas singularidades e sentimentos - tanto os positivos quanto os negativos. Os comportamentos e decisões são inteiramente baseados na neurociência das emoções e na forma como lidamos com elas. Afinal, o convívio social depende da nossa inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos, sendo o autoconhecimento o pilar fundamental para qualquer tipo de relação.





De acordo com uma pesquisa da Associação Médica Brasileira, apenas 5,1% dos brasileiros fazem terapia - uma ferramenta essencial para a saúde emocional, que ensina a equilibrar diversas emoções, além de lidar e manejar os sentimentos que guiam o indivíduo diariamente.





“A inteligência emocional é essencial para o convívio social, pois nos permite reconhecer e administrar nossos sentimentos de maneira saudável. O autoconhecimento, desenvolvido por meio da terapia, é a base para equilibrar as emoções e construir relações mais genuínas e harmoniosas”, afirma Jacqueline Sampaio, psicóloga da Clínica Jacqueline Sampaio Mental Health.

Pensando nisso, Jacqueline comenta sobre 5 técnicas para uma melhor compreensão de si e para aprimorar a inteligência emocional. Confira sua análise:





1. Praticar a atenção plena no presente

Para nos compreendermos melhor, é essencial observar nossos pensamentos, emoções e sensações sem julgamento. Exercícios como a respiração consciente e a observação dos próprios sentimentos ajudam a fortalecer essa conexão.





2. Identificar e nomear emoções

Muitas vezes, não conseguimos expressar emoções porque não sabemos como identificá-las. A autoconsciência emocional é a melhor forma para entendermos o que estamos sentindo e como estamos sentindo. É extremamente importante ir na raiz do sentimento e se perguntar: “o que eu estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? O que me fez sentir isso? Qual é o gatilho? Como eu estou lidando com essa emoção?”





3. Responsabilizar-se pelos próprios sentimentos

Uma estratégia fundamental é assumir responsabilidade pelo que sentimos, em vez de projetá-los nos outros. Evitar frases como “Você me deixou triste” e substituir por “Me sinto triste quando isso acontece”, ajuda a ter mais clareza sobre essas emoções, facilitando qualquer tipo de comunicação.





4. Expressar emoções de forma autêntica

Ao compreender melhor nossas emoções, é importante expressá-las de maneira autêntica. Sem rodeios, comunique o que sente, da forma mais clara possível.





5. Reconhecer padrões de comportamento

Observar nossas reações diante de situações semelhantes pode revelar padrões inconscientes e que nos impedem de expressar emoções livremente. Por isso, é importante perceber e reconhecer esses padrões para nos permitir agir de formas mais intencionais.