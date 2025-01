O verão costuma ser sinônimo de sol, praia e diversão, mas também é um período em que a saúde intestinal fica mais vulnerável. Devido ao aumento das temperaturas e à maior circulação de pessoas em locais públicos, as viroses podem aparecer e atrapalhar as férias. As gastrointestinais são mais comuns, causadas por vírus como rotavírus, astrovírus, adenovírus e norovírus - este último que teria sido o principal motivo do surto registrado no litoral de São Paulo.





“O norovírus é um agente infeccioso que causa gastroenterite, provocando sintomas como vômito, diarreia, dor abdominal e febre. Ele tem alta capacidade infecciosa e pode ser transmitido pelo consumo de alimentos e água contaminada, além do contato com pessoas infectadas. Por isso, o acúmulo de pessoas ou a praia neste período de férias, são fatores que facilitam sua transmissão", explica Simone Sayuri Kushida, gerente médica da Neo Química.

Por isso, é essencial se prevenir e cuidar da saúde intestinal para garantir o bem-estar e disposição durante as férias, temporadas na praia e atividades ao ar livre. Os probióticos, conhecidos como "bactérias boas", ajudam a manter o equilíbrio da flora intestinal, melhoram a digestão e fortalecem o sistema imunológico, contribuindo com outros diversos benefícios.

Veja os 4 principais:

Melhora da absorção de nutrientes: durante o verão, é comum consumir alimentos mais leves e frescos, como saladas e frutas. Os probióticos ajudam a melhorar a digestão desses alimentos, facilitando a absorção de nutrientes e prevenindo desconfortos gastrointestinais.

Fortalecimento do sistema imunológico: as altas temperaturas podem aumentar a exposição a microrganismos, como vírus, fungos e bactérias, que causam doenças no organismo. Dessa forma, os probióticos contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico, colaborando no combate às infecções e mantendo o equilíbrio da flora intestinal. Contribui para a saúde da pele: a hidratação é crucial no verão e um intestino saudável favorece a absorção adequada de água. Os probióticos, que contribuem para uma flora intestinal equilibrada, podem ajudar a manter a pele saudável, reduzindo inflamações e melhorando a aparência geral.

Prevenção de problemas intestinais: viagens e mudanças na alimentação são comuns durante as férias de verão, o que pode levar a problemas intestinais. O consumo regular de probióticos pode prevenir diarreias e constipações, garantindo um período mais tranquilo e agradável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia