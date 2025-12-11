Marília descarta governo e sinaliza Senado: 'Se for prioridade de Lula'

Em conversa com o Estado de Minas, a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), falou sobre suas possibilidades políticas após declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que incluiu ela, e Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, como nomes na corrida eleitoral de 2026.

Em relação à possibilidade de concorrer ao Senado, Marília afirmou estar aberta à ideia, mas condicionou sua candidatura à decisão de Lula: "Estarei aberta para ir ao Senado, apenas se for prioridade do presidente Lula".

Questionada sobre o governo de Minas, ela descartou qualquer possibilidade de concorrer, tanto para o cargo de governadora quanto de vice-governadora, afirmando que essas opções não estão em seus planos.

Durante uma entrevista exclusiva ao EM Minas (Portal Uai, TV Alterosa, e Estado de Minas), Lula destacou algumas lideranças políticas do campo progressista como possíveis candidatos ao governo de Minas em 2026. Entre os nomes citados estão as prefeitas Marília Campos, de Contagem, e Margarida Salomão, de Juiz de Fora, além do presidente da ALMG, Tadeuzinho (MDB), e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT).

Lula mencionou ainda que, caso o senador Rodrigo Pacheco (PSD) decida não concorrer ao Palácio Tiradentes, outros nomes de liderança política já estão sendo considerados. O presidente afirmou que ainda não há pressa para definir o candidato, pois o campo progressista tem várias opções de peso, e a decisão será tomada no momento adequado.

Lula também comentou sobre o governo de Romeu Zema, atual governador de Minas, reagindo a críticas feitas por ele. Lula afirmou que "bomba-relógio é o governo de Zema" e que "a verdade virá à tona no próximo ano".