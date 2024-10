Com um segundo turno comprimido em três semanas, os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL), correram contra o tempo para apresentar suas propostas para os eleitores.

Embora eles sejam de campos político-ideológicos distintos, suas ideias para governar Belo Horizonte não são tão antagônicas, especialmente em áreas prioritárias como educação, saúde e desenvolvimento social. São propostas que em alguns pontos são convergentes. Suas maiores divergências são em temas como segurança pública e mobilidade urbana.



Levantamento realizado pelo Estado de Minas, a partir dos planos de governo dos candidatos, destaca as semelhanças e as diferenças entre as propostas. Fuad, que tenta a reeleição, aposta na continuidade de sua gestão, destacando sua experiência na administração pública.

Embora o documento de campanha deva apresentar novas propostas, boa parte dele é dedicado a listar as realizações de seu mandato. O prefeito defende a manutenção dos projetos em andamento e se apoia nas entregas já feitas, buscando se posicionar como um gestor experiente e eficiente.

Por outro lado, Bruno Engler, em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), aposta em um discurso de renovação. O candidato bolsonarista prega que Belo Horizonte precisa de “coragem para muda” e promete uma gestão transparente e eficiente.

Engler adota um tom crítico em relação à atual administração, se apresentando como a solução para os problemas da capital mineira. Confira as coincidências e divergências dos planos de governo em algumas áreas.

Educação



Conforme o levantamento feito pelo EM, ambos os candidatos propõem ampliar vagas em tempo integral na educação infantil e fundamental, além de valorizar os profissionais da área. Enfatizando sua própria gestão, Fuad destaca os avanços obtidos durante sua administração, como o aumento de repasses para instituições de ensino e a convocação de professores concursados. Ele promete entregar 12 novas escolas até 2025, zerar a fila de creches até o fim do ano e convocar mais mil professores aprovados em concurso.



Engler, por outro lado, aponta como problema a falta de vagas em creches nas periferias e a necessidade de reformas em escolas. O candidato bolsonarista propõe construir novas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), adotar tecnologias no ensino e ampliar a educação inclusiva, com mais escolas especiais e equipes multidisciplinares para alunos com autismo, PCD e altas habilidades. Ele também sugere a criação de salas sensoriais e o uso da Guarda Municipal para reforçar a segurança escolar.



Um dos diferenciais entre os candidatos é a defesa do modelo cívico-militar em algumas escolas. Fuad, por sua vez, mantém seu foco na continuidade das políticas já implementadas, sem mencionar mudanças estruturais nesse sentido.

Saúde



Ambos os candidatos têm propostas para melhorar a infraestrutura da saúde e reduzir o tempo de espera dos pacientes. Engler aposta na construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além de um sistema de teleatendimento e descentralização dos serviços especializados, buscando aliviar a sobrecarga da saúde pública. O candidato também defende parcerias com hospitais filantrópicos e o foco na prevenção de doenças crônicas.

“Para oferecer serviços eficientes, inclusivos e dignos, precisamos ampliar e facilitar o acesso ao sistema. Dar à nossa população um atendimento mais humano e eficiente”, afirma Engler.



Já Fuad volta a destacar o trabalho realizado em sua gestão, com a reconstrução de 50 centros de saúde por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP) e a implementação de prontuários eletrônicos. Segundo ele, essa ferramenta está em fase de implantação e estabilização, com expectativa de pleno funcionamento até 2025. Além disso, Fuad afirma que a tecnologia possibilitará ao cidadão o acesso ao seu histórico médico, o que deve agilizar diagnósticos e tratamentos.

“O usuário do SUS BH terá em mãos uma ferramenta que nenhum usuário de plano de saúde suplementar possui hoje em Belo Horizonte”, projeta Fuad.

Segurança Pública



Em relação à segurança pública, tanto Fuad quanto Engler propõem o fortalecimento da Guarda Municipal e a ampliação do vídeo-monitoramento com o uso de tecnologias de inteligência artificial para melhorar a segurança em Belo Horizonte. Fuad foca na instalação de câmeras com softwares analíticos e reconhecimento automático de placas de veículos. Engler aposta em câmeras com inteligência artificial avançada para prever e analisar padrões de criminalidade.



Eles também defendem a ampliação do efetivo da Guarda Municipal. No entanto, Engler vai além, ao propor a criação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e a modernização do arsenal da Guarda, temas não abordados por Fuad. O bolsonarista também sugere uma maior integração da Guarda com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, para enfrentar o tráfico de drogas e o crime organizado, destacando a importância de uma ação coordenada para garantir a segurança da população.

Mobilidade Urbana



Os dois candidatos destacam a modernização do transporte público, a melhoria da infraestrutura viária e o incentivo ao uso de transportes sustentáveis como prioridades em suas propostas. Engler propõe expandir a cobertura e a frequência dos ônibus, especialmente nas áreas carentes, além de fortalecer a fiscalização e a gestão dos contratos do transporte coletivo de Belo Horizonte.

Fuad, por sua vez, destaca ações já implementadas em sua gestão, como a renovação da frota, a criação de novas linhas e o aumento das viagens.



Em relação à sustentabilidade, ambos enfatizam a promoção de transportes limpos. Engler sugere iniciativas para ampliar o uso de transporte público e veículos elétricos, enquanto Fuad ressalta o Plano de Mobilidade Limpa de Belo Horizonte, com a introdução de ônibus movidos a energia limpa, incluindo modelos elétricos.

Quanto ao trânsito, Engler propõe a implantação de sistemas de controle com inteligência artificial para otimizar o fluxo e realizar intervenções em pontos críticos. Fuad, por outro lado, não apresenta propostas específicas para o trânsito, priorizando a melhoria do transporte público.

Meio Ambiente



No que diz respeito à preservação de áreas verdes de BH, Bruno Engler sugere o reflorestamento de áreas degradadas e melhorias nos parques e espaços verdes, enquanto Fuad destaca ações já realizadas, como o plantio de árvores, a construção de corredores miniflorestas e a criação de novos espaços.

“Entre as propostas para os próximos anos estão inúmeras ações para o aumento da cobertura vegetal, aumento da absorção de carbono e redução de sua emissão e acréscimo da biodiversidade da cidade”, aponta Fuad ao demonstrar preocupação com as mudanças climáticas em curso.



A coleta seletiva também é um ponto abordado por Engler, que propõe a criação de ecopontos e políticas para geração de emprego no setor de reciclagem, especialmente para populações vulneráveis. “É fundamental a implementação de novas tecnologias que incentivam o uso de combustíveis limpos, veículos elétricos e híbridos, entre outras espécies de energia verde adequadas, que visem o desenvolvimento sustentável”, afirma a proposta de Engler.



Em relação ao monitoramento de encostas, o candidato do PL sugere um sistema moderno para prevenir desastres, enquanto Fuad ressalta as intervenções realizadas durante sua gestão para mitigar riscos geológicos.

Desenvolvimento Econômico



Em temas econômicos, as propostas de Fuad e Engler convergem no incentivo ao empreendedorismo, atração de investimentos e qualificação profissional voltada ao mercado. Enquanto o prefeito destaca o crescimento de microempreendedores individuais (MEIs) e a desburocratização do processo de abertura de empresas como conquistas de sua gestão, Engler sugere a revisão do Código de Posturas e a transformação das regionais em subprefeituras para facilitar o ambiente de negócios.



“Em 2019, o tempo médio para abertura de uma empresa na capital era de 68 horas. Com

os processos de desburocratização, esse prazo caiu para 15 horas. O tempo é menor que a média nacional (26 horas) e estadual (30 horas)”, destaca o prefeito.



“Existem disparidades significativas entre diferentes bairros e regiões da cidade em termos de desenvolvimento econômico, acesso a serviços e qualidade de vida. Belo Horizonte tem uma base sólida para avançar em seu desenvolvimento econômico, mas é essencial que a gestão pública seja inovadora e responda aos desafios de maneira proativa para garantir um crescimento sustentável e inclusivo”, contrapõe Engler.



Em relação ao turismo, Engler foca suas propostas em políticas culturais e gastronômicas para fortalecer o setor, enquanto Fuad cita o recorde de público no Carnaval de 2024 como um exemplo de sucesso na atração de visitantes e no fortalecimento da economia local.

Desenvolvimento Social



Em continuidade ao compromisso com as questões sociais, ambos os candidatos enfatizam a necessidade de assistência à população em situação de rua. Engler propõe um diagnóstico mais profundo das necessidades desse grupo e sugere políticas públicas que garantam saúde, educação, dignidade e trabalho, além de parcerias com entidades do terceiro setor.

“A pobreza e a vulnerabilidade social ainda são desafios prementes, exigindo políticas eficazes para a inclusão social e o suporte a populações em situação de risco”, diz Engler.



Fuad destaca iniciativas já realizadas em sua gestão, como o censo para mapear a situação, o Programa Estamos Juntos, que oferece moradia e oportunidades de trabalho, e a ampliação dos serviços de saúde, higiene e alimentação.

“Temos aprendido muito com nossa experiência e observando a experiência de outras cidades na criação de novas estratégias. É um problema complexo que possui várias camadas e tempo longo de maturação de seus resultados”, destaca a proposta de Fuad.



No tema habitacional e de regularização fundiária, as propostas também convergem. Engler defende a criação de políticas de regularização fundiária, a construção de moradias populares e a urbanização de vilas e favelas. Já Fuad menciona a entrega de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida e a regularização de domicílios em vilas e favelas.

Máquina Pública



Bruno Engler defende uma reestruturação na máquina pública, com foco em redução de custo, “a fim de torná-la mais econômica e eficiente”. Em seu plano, o combate à corrupção figura como prioridade, com críticas às “amarras”. “Buscaremos atuar sem as amarras que impedem a indicação de pessoas técnicas, nos lugares certos, para prestação de um bom serviço à comunidade. A ideia é contar com pessoas que pensem soluções inovadoras e tecnológicas para a nossa capital”, afirma o plano de Engler.

Fuad, por outro lado, ressalta a situação financeira de Belo Horizonte, a qual classifica como “confortável”, atribuindo a uma gestão que considera responsável e eficiente na aplicação dos recursos públicos.