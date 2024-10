Bruno Engler e a candidata a vice, Coronel Cláudia, conversaram com lojistas e frequentadores da Galeria do Ouvidor

Depois de participar de um debate na manhã desta quinta-feira (24/10), o candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, visitou a Galeria do Ouvidor, no Centro da capital. Faltando poucos dias para a eleição, o postulante a líder municipal voltou a bater na tecla da segurança pública, tema recorrente ao longo da campanha dele.

Acompanhado pela candidata à vice na coligação, Coronel Cláudia (PL), o candidato do PL destacou a importância da Galeria do Ouvidor, classificando o local de "patrimônio de Belo Horizonte".

Bruno Engler conversou com comerciantes e frequentadores do centro comercial, e salientou que foi muito bem-recebido no local. Ele prometeu que, se for eleito, tomará medidas para aumentar o efetivo da Guarda Municipal, de modo que mais agentes possam atuar na Região Central de Belo Horizonte.

“A maior preocupação de todos é com o estado de abandono do Centro da cidade e a falta de segurança. Com a violência, as pessoas ficam com medo de frequentar a região e, portanto, de vir aqui e consumir. Então, o principal pedido tem sido para que nossa gestão deixe o Centro mais seguro, mais atrativo, para que as pessoas queiram passear aqui, queiram visitar as lojas e estejam consumindo”, declarou Engler.

O candidato do PL se comprometeu a criar patrulhas especializadas, entre as quais uma voltada ao comércio, para que a Guarda Municipal tome ações em prol da proteção patrimonial dos lojistas. O objetivo, de acordo com ele, é prevenir furtos, roubos e arrombamentos.

Ainda durante a visita à Galeria do Ouvidor, Bruno Engler voltou a abordar outra promessa recorrente da coligação do PL: a flexibilização do Código de Posturas do município. "É importante para o comerciante, você facilitar a atividade comercial, liberar mais questões de publicidade", afirmou.

Chuva cancela compromisso de campanha

Na tarde desta quinta-feira (24/10), Bruno Engler e a vice na chapa fariam uma caminhada pela avenida Abílio Machado, no Bairro Alípio de Melo, na região Noroeste de Belo Horizonte, mas o compromisso foi cancelado devido às chuvas que caíram na cidade.

Apesar do revés, Coronel Cláudia promete manter as ações de corpo-a-corpo até o fim da campanha. “Vamos continuar caminhando por Belo Horizonte, conversando com a população", declarou.