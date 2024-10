Derrotados no primeiro turno, Mauro Tramonte (Republicanos), Gabriel Azevedo (MDB) e Duda Salabert (PDT) transferem a maioria dos votos dos seus eleitores para o prefeito Fuad Noman (PSD) no segundo turno. A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24/10), mostra uma vantagem de pelo menos 11 pontos percentuais do candidato do PSD contra o deputado estadual Bruno Engler (PL) em todos os segmentos de transferência.

Entre o eleitor de Mauro Tramonte, terceiro colocado na primeira volta do pleito com 192.991 votos (15,22% dos válidos), Fuad Noman recebe 45% dos votos, enquanto o bolsonarista Bruno Engler recebe 34%. Na pesquisa de 10 de outubro, 46% disseram votar em Fuad, e 36% em Engler.

Em relação aos eleitores do vereador Gabriel Azevedo, quarto colocado com 133.728 votos (10,55%), o atual prefeito é escolhido por 53%, enquanto outros 34% preferem votar em Bruno Engler. No levantamento anterior, 49% escolheram Fuad, e 39% optaram por Engler.

Já em relação a Duda Salabert, quinta colocada com 97.315 votos (7,68%), a transferência de voto é massiva: 85% dos eleitores votam em Fuad, e apenas 7% em Engler - antes eram 79% para o atual prefeito e 7% para o bolsonarista.

A segunda rodada Datafolha ouviu 910 eleitores belo-horizontinos entre terça-feira (22/10) e quarta (23/10). A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo, registrado na Justiça Eleitoral com o número MG-04815/2024.



Datafolha 24/10

Estimulada

Fuad Noman (PSD) - 46%

Bruno Engler (PL) - 39%

Branco/Nulo - 10%

Indecisos 5%

Espontânea

Fuad (PSD) - 35%

Engler (PL) - 29%

Indecisos - 16%

Branco/Nulo - 8%

Outros - 3%

Atual prefeito - 1%

Transferência de votos

Mauro Tramonte (Republicanos)

Fuad (PSD) - 45%

Engler (PL) - 34%

Gabriel Azevedo (MDB)

Fuad (PSD) - 53%

Engler (PL) - 34%

Duda Salabert (PDT)

Fuad (PSD) - 85%

Engler (PL) - 7%

Rejeição

Engler - 47% (era 48%) não votariam de jeito nenhum

Fuad - 36% (era 39%) não votariam de jeito nenhum