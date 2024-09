O Estado de Minas retoma nesta segunda-feira (23) a série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte. Desde 16 de setembro, os postulantes ao segundo cargo da chefia municipal são entrevistados pela editoria de política do jornal sobre os principais problemas da capital mineira e suas propostas para resolvê-los, além de responderem a questões partidárias que envolvem a disputa eleitoral.

A conversa desta segunda é com a candidata Andréa Ferreira, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), vice na chapa do candidato Wanderson Rocha (PSTU). As entrevistas ao vivo começam todos os dias às 10h, no canal do Portal UAI no YouTube. O leitor também pode acompanhar os melhores momentos no site do Estado de Minas e na edição impressa do dia seguinte.

Entrevistas desta semana (23 a 27 de setembro)



SEGUNDA (23)

10h

Andréa Ferreira (PSTU)

vice na chapa de Wanderson Rocha (PSTU)

TERÇA (24)

10h

Luisa Barreto (Novo)

vice na chapa de Mauro Tramonte (Republicanos)

QUARTA (25)

10h

Geraldo Neres (UP)

vice na chapa de Indira Xavier (UP)

QUINTA (26)

10h

Bella Gonçalves (Psol)

vice de Rogério Correia (PT)

SEXTA (27)

10h

Marília Garcia (PCO)

vice de Lourdes Francisco (PCO)

Amanhã, a entrevistada será a ex-secretária de Planejamento do governo Romeu Zema (Novo), Luísa Barreto (Novo), vice na chapa do líder das pesquisas de intenção de voto, o deputado estadual e apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos). Na quarta-feira, o oitavo entrevistado da série será Geraldo Neres, da Unidade Popular (UP), vice da candidata Indira Xavier (UP).

Na quinta-feira, será a vez da deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), candidata a vice-prefeita do petista Rogério Correia, atualmente deputado federal. Para encerrar, o EM recebe Marília Garcia, do Partido da Causa Operária (PCO), vice da candidata Lourdes Francisco, também do PCO, na sexta-feira.





Propostas apresentadas

Até o momento, o Estado de Minas já entrevistou cinco candidatos a vice-prefeito. As sabatinas são uma oportunidade dos candidatos se apresentarem ao eleitor e explicar suas propostas para melhorar a capital dos mineiros. O primeiro entrevistado foi o vereador Álvaro Damião (União Brasil), número dois na chapa do atual prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD).

Em seguida foram entrevistados a candidata Coronel Cláudia (PL), vice do deputado estadual Bruno Engler (PL); o professor Francisco Foureaux (PDT), candidato na chapa da deputada federal Duda Salabert (PDT); Paulo Brant (PSB), ex-vice-governador e vice do candidato Gabriel Azevedo (MDB); e Renata Rosa (Podemos), da chapa do senador Carlos Viana (Podemos). A íntegra de todas as conversas está disponível no YouTube do Portal Uai.

Candidatos a prefeito

Em agosto, o Estado de Minas sabatinou todos os 10 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. A série de entrevistas fez parte da cobertura da equipe de política do jornal na campanha eleitoral. A íntegra dessas entrevistas e os melhores trechos de cada um deles também podem ser assistidos no canal do Portal Uai.

Os cabeças de chapa também participaram do debate promovido pela TV Alterosa, em 11 de setembro. Foram convidados os sete candidatos no qual o partido possui representação na Câmara dos Deputados, conforme determina a legislação eleitoral.