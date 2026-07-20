De Vozinha a 'Wonderwall': relembre o que bombou na Copa do Mundo 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a Espanha como grande campeã. Além do título, a competição foi marcada por momentos icônicos que viralizaram entre os torcedores. O torneio proporcionou episódios memoráveis para além das quatro linhas.

Remada viking

A seleção da Noruega, apesar de ter eliminado o Brasil, chamou a atenção. A personalidade brincalhona de Haaland rendeu memes, mas foi a celebração da remada viking, realizada a cada vitória, que se destacou entre o público.

#comemoração #viking #jogadores #copadomundo ? som original - Carlos Alexandre Oficial @carlos.alexandre.o7 os jogadores e a torcida da Noruega transformaram as arquibancadas e o gramado em um verdadeiro navio viking durante a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. A comemoração, batizada de "Remada Viking" (Viking Row), virou uma das maiores sensações e marcas registradas do torneio mundial. Abaixo, veja como funciona o ritual e onde ele aconteceu: ???? Como funciona a comemoração? O movimento sincronizado: Milhares de torcedores se sentam ombro a ombro nas arquibancadas e simulam o movimento físico exato de remar um antigo navio nórdico (drakkar). O ritmo do tambor: Os movimentos começam lentos e vão acelerando conforme o capitão do time, Martin Ødegaard, bate um tambor no gramado guiando o ritmo. O grito de guerra: A multidão grita intensamente "Ro! Ro!" (que significa "Remar! Remar!" em norueguês) acompanhado de palmas e do tradicional clamor nórdico. União no campo: Após garantirem a classificação para o mata-mata ao vencerem o Senegal por 3 a 2, Erling Haaland e todos os jogadores se sentaram no gramado do MetLife Stadium para remar em perfeita sintonia junto com a torcida. ????? Onde os estádios viraram "navios"? A festa já havia chamado atenção do mundo na estreia da seleção, na vitória por 4 a 1 contra o Iraque no Gillette Stadium em Boston. O ápice aconteceu no MetLife Stadium (New York/New Jersey), onde a festa do elenco no campo consolidou a "remada" como o grande ritual dessa Copa. Além dos estádios, a torcida norueguesa viralizou nos EUA recriando o barco viking em locais inusitados, como nos degraus vermelhos da Times Square, em vagões de metrô e até sentados subindo escadas rolantes em shoppings e estações. ???? O significado cultural Diferente do famoso "Viking Clap" (as palmas da Islândia na Euro 2016), a versão da Noruega traz um peso histórico ligado às suas raízes marítimas e expedições de seus antepassados. O ritual simboliza o esforço coletivo: para uma embarcação viking avançar rapidamente em direção à praia antes de uma batalha, todos os guerreiros precisavam remar exatamente na mesma velocidade e sintonia. . . . #Noruega

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Wags brasileiras

Nos quatro jogos da Seleção Brasileira, as esposas dos jogadores se tornaram o centro das atenções. Elas exibiram looks personalizados para assistir às partidas e suas reações aos gols dos maridos ganharam as redes. Virginia Fonseca também marcou presença na torcida, antes de assumir o retorno do relacionamento com Vini Jr.

Vozinha

O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, foi um dos grandes nomes do mundial. Com defesas incríveis, ele contrariou as estatísticas e levou a seleção estreante até a fase 16 avos de final, dificultando a vida de equipes como Argentina e Espanha. O desempenho fez com que ele ganhasse mais de 29 milhões de seguidores no Instagram.

Irmão de Lamine Yamal

Keyne, o irmão de 3 anos de Lamine Yamal, também conquistou os fãs. O pequeno foi flagrado na arquibancada durante os jogos da Espanha e suas reações autênticas viralizaram.

E esse momento do Keyne Yamal, irmão de Lamine Yamal, posando com a taça após a vitória da Espanha na Copa do Mundo? ????pic.twitter.com/7akM9DeTuP — Tracklist (@tracklist) July 20, 2026

Lamine Yamal e Messi

Uma foto tirada há 19 anos ressurgiu e se tornou um dos assuntos mais comentados. A imagem, de 2007, mostra Lionel Messi dando banho em Lamine Yamal, que na época tinha apenas 5 meses. O registro fazia parte de uma campanha do Barcelona com a UNICEF.

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

'Wonderwall'

A torcida da Inglaterra demonstrou uma forte conexão com sua seleção. Ao final de cada jogo, os torcedores cantavam em uníssono a canção "Wonderwall", da banda Oasis, mostrando união em busca do título. A música chegou ao topo global do Spotify mesmo após a eliminação inglesa.

a Inglaterra levantando a França pra cima, hoje eu vou ouvir o hino wonderwall nesse estádio #FRAxING pic.twitter.com/EhdtAfR9OV — lorak (@soylorak) July 18, 2026

‘Dai dai’

Shakira também foi um dos nomes da Copa. A cantora emplacou a música "Dai Dai", levou os filhos ao estádio para torcer e se apresentou tanto na cerimônia de abertura quanto na final do torneio.

Brasil na final

A participação brasileira na decisão aconteceu de forma surpreendente no show de encerramento. Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho apareceram ao lado de Madonna, reforçando a imagem do Brasil como o país do futebol.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.