Milhares de pessoas recebem seleção da Noruega em Oslo

Milhares de pessoas deram uma calorosa recepção à seleção da Noruega nesta segunda-feira (13), em Oslo, após a eliminação da equipe nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, o melhor resultado do país na história do torneio.

Cerca de 90 mil torcedores se reuniram na capital para celebrar a campanha histórica, declarou um oficial da polícia à agência de notícias NTB.

A seleção norueguesa se despediu do Mundial no último sábado, derrotada pela Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação, depois de eliminar o Brasil nas oitavas de final (2 a 1).

Foi a quarta participação dos 'Vikings' em Copas do Mundo.

A praça do Palácio Real estava lotada quando a equipe chegou por volta das 21h30 no horário local (16h30 de Brasília) e fez a famosa remada viking, comemoração que marcou a campanha dos noruegueses na América do Norte, enquanto o príncipe herdeiro Haakon ditava o ritmo tocando um tambor.

"É simplesmente incrível ver todo o apoio que estamos recebendo e como o país inteiro está conosco. Tanta alegria, tantos sorrisos e uma atmosfera fantástica. É realmente maravilhoso", declarou o capitão da equipe, o meia Martin Odegaard, à emissora pública NRK.

O artilheiro Erling Haaland, astro da seleção, não estava presente nas comemorações com o público, de acordo com a NRK, porque precisava pegar um voo.

No entanto, ele já havia comparecido à recepção oferecida pelo Rei Harald.

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