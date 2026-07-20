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Irmão de Lamine Yamal vira mascote da Espanha e destaque na Copa

Aos 3 anos, o pequeno viralizou com reações emocionantes e roubou a cena na festa do título espanhol: veja os momentos mais fofos do Mundial

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
20/07/2026 12:13 - atualizado em 20/07/2026 12:16

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Keyne Yamal: irmão de Lamine Yamal virou mascote da Espanha e destaque na Copa
Keyne Yamal, irmão de Lamine Yamal, em momentos de celebração com a taça e a bola após a vitória da Espanha na Copa do Mundo crédito: Redes sociais

A conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026 teve um protagonista além dos jogadores: Keyne Yamal, o irmão de três anos do atacante Lamine Yamal. O menino viralizou nas redes sociais com momentos de emoção durante a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final.

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@skyfall.air Yamal and his beloved little brother#celebration #fyp #dance #soccer #tiktokcampaign ? som original - Pompeu Jr.????????????

Keyne chamou a atenção dos torcedores ao expressar ansiedade, tensão e alegria enquanto assistia às partidas das arquibancadas. Na última partida, o garoto apareceu no colo da mãe, Sheila Ebana. Após o apito final, ele comemorou com a família do jogador.

@cool_clipzy LAMINE YAMAL AND HIS BROTHER KEYNE LAMAL CELEBRATES TOGETHER. #lamineyamal #keyneyamal #spain #worldcup #argentina ? Dai Dai - Shakira & Burna Boy

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Um dos momentos mais emocionantes da celebração foi a descida de Keyne ao gramado para abraçar o irmão mais velho. O encontro dos dois rapidamente se tornou um dos registros mais compartilhados da festa da seleção espanhola.

@stubhub can’t believe they’re world champs together ?? #lamineyamal #brother #spain #españa #laroja ? som original - Gui

Durante a festa no campo, Keyne sentou-se ao lado do irmão com a taça de campeão do mundo para tirar uma foto. Ele também roubou a cena ao brincar com a bola, usar um boné de policial e interagir com outros jogadores, como Mikel Oyarzabal.

@edites.jogadores2 Irmãzinho do Yamal todo feliz com a taça!???????????? #fifa #espanha #yamal #madrid #spain ? Hey Brother - Extended Version - Avicii

O garoto já era uma figura constante nos conteúdos do irmão e da mãe nas redes sociais, com vídeos de danças e da rotina em casa. Sua espontaneidade fez com que ele se transformasse em uma espécie de mascote da seleção ao longo da competição.

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@lanotanewyork_ Mientras España celebraba su título, hubo un protagonista inesperado que volvió a robarse todas las miradas. Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, convirtió el césped del estadio en su propio patio de juegos. Corrió, jugó con los policías, intentó regatear a Nico Williams e incluso celebró un gol improvisado con total naturalidad. Con apenas 3 años, el pequeño volvió a conquistar las redes y muchos ya lo consideran uno de los personajes más entrañables de este Mundial. ¿Crees que Keyne fue el niño que más se robó el corazón de los aficionados durante el Mundial? ??????? #lanotanewyork ? sonido original - La Nota New York

Sua presença nas comemorações de títulos de Lamine Yamal é frequente, incluindo as conquistas da La Liga, Copa do Rei, Eurocopa e, agora, da Copa do Mundo.

@freeo86302 Lamine Yamal’s lil brother is so funny ????#soccer #tiktokcampaign #worldcup #yamal#fyp ? som original - ????????????????????????????????????

Enquanto o irmão encantava fora de campo, Lamine Yamal, aos 19 anos, conquistava seu primeiro título mundial. Ele celebrou o feito nas redes sociais com a mensagem: “Quase completei a coleção”, em referência aos troféus.

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A comemoração também foi acompanhada de perto por Inés García, namorada do jogador. O casal assumiu o relacionamento em maio, e a influenciadora digital marcou presença na final com looks discretos e casuais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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