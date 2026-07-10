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"Se vencermos a Copa do Mundo, ninguém vai se lembrar se eu marquei gols", diz Yamal

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Repórter
10/07/2026 19:36

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Eleito o Melhor em Campo (MVP) na vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final nesta sexta-feira (10), Lamine Yamal manifestou sua alegria por avançar às semifinais e minimizou o fato de não ter marcado um gol novamente. 

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"Obviamente quero marcar, mas não entro em campo pensando nisso. Entro pensando em ajudar a equipe. Se ganharmos a Copa do Mundo, ninguém vai se lembrar se eu marquei gols. Se eu ganhar o prêmio de MVP, ótimo, mas o importante é vencer", disse o astro do Barcelona após a vitória em Los Angeles.

"Sei que posso contribuir mesmo sem marcar. Sei que meus movimentos atraem muitos adversários, então faço tudo o que posso para ajudar o time", observou. 

Yamal foi considerado o jogador-símbolo da seleção espanhola que conquistou a Euro 2024, apesar de ter balançado a rede apenas uma vez, com um golaço na vitória na semifinal contra a França.

Ele também marcou um gol nesta Copa do Mundo, embora na fase de grupos, na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita.

"Existe essa ideia de que eu preciso marcar mais gols, mas nós ganhamos a Eurocopa com apenas um gol meu. E eu já marquei um gol aqui também, então não estou preocupado", disse ele com um sorriso. 

Uma semifinal contra a França se aproxima, prometendo ser um confronto de máxima exigência. 

"Existem duas possibilidades: ou eles chegam a três finais consecutivas [de Copa do Mundo], ou nós os vencemos três vezes seguidas. Veremos o que acontece. Não estamos com medo nenhum", garantiu. 

Yamal se referia às semifinais que a Espanha venceu contra seus vizinhos do norte tanto na Eurocopa de 2024 quanto na Liga das Nações da Uefa de 2025.

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dr/cl/aam

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