Yamal e o controle de expectativas: copo meio cheio ou meio vazio?

Como controlar expectativas desproporcionais? Considerado a estrela de sua geração, Lamine Yamal estreou em Copas do Mundo aos 18 anos com uma atuação apagada: 25 minutos em campo e um decepcionante empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde.

Enquanto Yamal mostrava um semblante sério no treino de terça-feira (16), Lionel Messi marcava três gols na vitória da Argentina sobre a Argélia (3 a 0), e Erling Haaland e Kylian Mbappé marcaram dois nas vitórias de Noruega (4 a 1 sobre o Iraque) e França (3 a 1 sobre Senegal).

"Sabemos que é uma competição longa e que o objetivo ainda está distante. Vamos continuar trabalhando e tudo vai sair como esperamos. Não tenham dúvida", escreveu o jovem talento do Barça nas redes sociais após a decepcionante estreia espanhola na segunda-feira.

- Choque de realidade -

Yamal voltava de 54 dias de inatividade, depois de sofrer uma lesão ao cobrar um pênalti contra o Celta de Vigo no Campeonato Espanhol. Desde então, entrou em uma corrida contra o tempo para estar em forma para a Copa do Mundo.

Esta é a sua segunda grande competição, depois de ter ajudado a Espanha a conquistar o título na Euro 2024 sendo um jogador fundamental.

Um dia após o choque de realidade contra Cabo Verde, a Espanha retornou aos treinos na Baylor School, em Chattanooga, e o jovem atacante exibia uma expressão abatida, bem diferente do semblante alegre e da descontração das atividades anteriores.

Em entrevista coletiva, o meio-campista Mikel Merino, um dos veteranos da seleção espanhola, negou que Yamal estivesse desanimado por conta do resultado.

"Eu acho que ele está muito bem. Estive com ele agora mesmo, estava sorrindo, fazendo piadas e alegre, com sua energia característica", disse Merino.

- Efeito imediato -

Apesar de não ter conseguido alterar o resultado, a entrada de Yamal nos últimos 25 minutos mudou completamente o panorama da partida contra Cabo Verde.

A Espanha passou a atacar mais pelo lado direito, onde o camisa 19 carregou a equipe nas costas, e o adversário teve que aumentar a vigilância com até três jogadores na marcação para pará-lo.

Foram 36 participações e sete cruzamentos para a área, o lance mais claro uma bola que Marcos Llorente cabeceou sem precisão.

Uma de suas jogadas características, um cruzamento com a parte externa do pé, foi sutilmente dominada por Dani Olmo, outro jogador decisivo, e Mikel Oyarzabal quase marcou.

"Ele é um jogador especial, tem velocidade e a capacidade de desequilibrar as defesas, diferente do tipo de jogador que tínhamos em campo. Ele muda o que o adversário faz, que então fecha mais o seu lado do campo, criando espaço. Com o nível do Lamine, ele pode decidir uma partida a qualquer momento", acrescentou Merino, que também entrou em campo no segundo tempo.

- Carta na manga -

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, tem em Yamal uma carta na manga para vencer. Suas únicas dúvidas são sobre quando e como usá-la.

Na entrevista coletiva pós-jogo, De La Fuente disse que tanto o atacante do Barça quanto Nico Williams, em situação semelhante (voltando de lesão) "precisam encontrar seu ritmo e o toque decisivo".

A seleção espanhola joga no próximo domingo, novamente em Atlanta, contra a Arábia Saudita, que conseguiu um empate (1-1) contra o Uruguai.

A 'Roja' terá mais uma vez que encontrar as brechas em uma linha defensiva baixa e, salvo alguma surpresa, contará com Lamine Yamal na escalação inicial.

"Quero agradecer a Deus por me permitir jogar novamente após a lesão, e também à minha família por estar sempre ao meu lado, me apoiando e me acompanhando em cada passo do caminho", acrescentou Yamal em sua mensagem após a estreia.

O desejo de brilhar e a necessidade de ter paciência: o dilema de Lamine em sua primeira aventura na Copa do Mundo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pm/dam/cb/yr