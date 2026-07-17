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Haaland vira 'noiva' em perfil com dicas de penteados; jogador responde

Perfil usou imagens do craque para mostrar tendências de cabelo para noivas. Publicação viralizou na web

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/07/2026 13:09 - atualizado em 17/07/2026 13:14

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Haaland vira 'noiva' com IA e penteados para 2026 viralizam na web
Haaland aparece com 'Minimalist Half-Up' e 'Timeless Hollywood Waves' em montagens que viralizaram sobre penteados de noiva crédito: Redes sociais

Um perfil no Instagram especializado em penteados para noivas usou inteligência artificial (IA) para transformar o jogador norueguês Erling Haaland em uma modelo para apresentar tendências de cabelo para 2026. A publicação viralizou rapidamente.

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As imagens com o astro do futebol acumularam 1,7 milhão de curtidas e mais de 8 mil comentários. O próprio atacante do Manchester City reagiu à brincadeira de forma bem-humorada.

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"Obrigado pela inspiração", escreveu o jogador norueguês na postagem.

A sequência de fotos mostra quatro inspirações de penteados aplicadas digitalmente nos cabelos de Haaland. As brincadeiras com o cabelo do atleta são recorrentes nas redes sociais.

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Em um vídeo também criado por IA, Haaland aparece cuidando dos fios e usando um secador.

Alguns perfis chegam a afirmar que o centroavante gasta 200 mil euros, o equivalente a mais de R$ 1 milhão, por mês em cuidados capilares. O atleta, no entanto, nunca se pronunciou sobre o assunto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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