Haaland vira 'noiva' em perfil com dicas de penteados; jogador responde
Perfil usou imagens do craque para mostrar tendências de cabelo para noivas. Publicação viralizou na web
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Um perfil no Instagram especializado em penteados para noivas usou inteligência artificial (IA) para transformar o jogador norueguês Erling Haaland em uma modelo para apresentar tendências de cabelo para 2026. A publicação viralizou rapidamente.
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As imagens com o astro do futebol acumularam 1,7 milhão de curtidas e mais de 8 mil comentários. O próprio atacante do Manchester City reagiu à brincadeira de forma bem-humorada.
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"Obrigado pela inspiração", escreveu o jogador norueguês na postagem.
A sequência de fotos mostra quatro inspirações de penteados aplicadas digitalmente nos cabelos de Haaland. As brincadeiras com o cabelo do atleta são recorrentes nas redes sociais.
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Em um vídeo também criado por IA, Haaland aparece cuidando dos fios e usando um secador.
Alguns perfis chegam a afirmar que o centroavante gasta 200 mil euros, o equivalente a mais de R$ 1 milhão, por mês em cuidados capilares. O atleta, no entanto, nunca se pronunciou sobre o assunto.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.