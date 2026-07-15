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'Eu vivo isso com tranquilidade', diz à AFP a sósia russa de Haaland

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AFP
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Repórter
15/07/2026 08:29

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Uma modelo russa com uma marcante semelhança física com o jogador de futebol norueguês Erling Haaland declarou à AFP que vive a fama que esse fato lhe trouxe "com tranquilidade". 

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"No começo, para ser sincera, eu nem entendia como poderia parecer com um jogador de futebol masculino. Mas depois comecei a levar isso com bom humor e agora lido tranquilamente", contou Anastasia Kostromitina em entrevista de Moscou. 

Testa saliente, nariz achatado, lábios carnudos, olhos azuis fundos e longa cabeleira loira: seu rosto apresenta, de fato, muitos traços em comum com o astro do Manchester City e da seleção da Noruega. 

A jovem russa conta que, há quatro anos, sua família e seus amigos já faziam piadas sobre a semelhança. Kostromitina, de 24 anos, só decidiu assumi-la publicamente quando Haaland se tornou um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026 e protagonista de memes nas redes sociais. 

Em um breve vídeo publicado em 5 de julho no Instagram, a modelo aparece reproduzindo fielmente um sorriso, um olhar, uma careta e um gesto característico de Haaland. Desde então, essa publicação já recebeu mais de 6 milhões de "curtidas".

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bur/jde/iga/hgs/jc/fp

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