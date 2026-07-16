Tom Holland levou 'vácuo' de Haaland ao convidá-lo para jantar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Tom Holland revelou que convidou o atacante Erling Haaland para jantar por mensagem direta no Instagram, mas nunca recebeu uma resposta. A história foi contada durante a participação do astro britânico no programa "The tonight show", apresentado por Jimmy Fallon.

Tom Holland reveals he DM'd Erling Haaland and got ghosted.



Jimmy Fallon: "Tell us the truth, did you DM Erling Haaland?"



Tom Holland: "Yes. That's exactly the type of humbling experience that's important for actors"



"You know, you'll be like, 'I'll text him. I'll take him to… pic.twitter.com/1oAr8DPXHs — Buggy (@Tibug) July 16, 2026

Torcedor declarado do Tottenham, Holland contou que encontrou o jogador do Manchester City durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, realizado no início de junho. Apesar da oportunidade, ele não teve coragem de abordar Haaland pessoalmente e decidiu enviar uma mensagem depois.

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Haaland não reconheceu o ator

"Pensei: 'Vou mandar uma mensagem e convidá-lo para jantar'. E não recebi absolutamente nada. Nem um 'estou ocupado', nem qualquer resposta", afirmou o ator. Segundo ele, a situação foi "uma experiência de humildade que todo ator precisa viver".

A explicação para o silêncio veio do próprio Haaland em entrevista ao programa norueguês "A laget". O atacante disse que não reconheceu o perfil de Holland e, por isso, preferiu não responder à mensagem.

"Eu não assisto a muitos filmes, então realmente não sei quem muitas pessoas são", declarou o jogador, explicando que imaginou se tratar de um perfil desconhecido.

Convite aceito

Com algumas semanas de atraso, o camisa 9 finalmente respondeu nos comentários do vídeo em que Holland detalhava a história. "Convite para jantar aceito @tomholland2013. Um pouco atrasado. Só diga o lugar!", escreveu o atleta.

Holland afirmou que continua admirando Haaland, a quem chamou de "incrível" e "uma lenda". Questionado se ainda aceitaria o encontro, o ator aproveitou para brincar com a derrota da Noruega para a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. "Depois do outro dia, acho que ele não aceitaria", disse.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.