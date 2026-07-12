Haaland revela torcida por seleção na Copa: Ganhei camisa dela antes do que da Noruega
Atacante da Noruega tem nova torcida após eliminação para a Inglaterra nas quartas de final, nesse sábado (11/7)
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Miami – Após a eliminação da Noruega para a Inglaterra, nesse sábado (11/7), Erling Haaland tem nova torcida na Copa do Mundo. Em zona mista, o artilheiro norueguês revelou que quer a Inglaterra campeã.
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Para além de ter alguns companheiros de Manchester City na seleção inglesa, o camisa 9 contou que, antes mesmo de ter uma camisa da Noruega, ele ganhou uma da seleção que o eliminou.
Haaland nasceu em Leeds, na Inglaterra. Na época, seu pai, Alf-Inge Haaland, jogava pelo Leeds United.
“Acho que tenho alguns companheiros do City na Inglaterra, mas na França e na Espanha. Mas, claro que quero que a Inglaterra vá bem. Eu tenho torcido…”
“Acho que eu ganhei uma camiseta da Inglaterra antes de ganhar uma camiseta da Noruega quando eu era jovem, então, é claro que quero que a Inglaterra vá bem, porque é um país legal, e é uma camiseta bonita”
Erling Haaland sobre nova torcida na Copa do Mundo de 2026
Erling Haaland na Copa do Mundo
Haaland teve a chance de mostrar ao público da Copa do Mundo o que tem feito no futebol europeu nos últimos anos. O craque norueguês não se intimidou por disputar o torneio pela primeira vez e se colocou como um dos artilheiros, como já se esperava.
Ao todo, foram sete gols. As vítimas foram o Iraque (dois), Senegal (dois), Costa do Marfim e Brasil (dois).
De toda forma, ele não será o goleador máximo do Mundial. Isso porque Lionel Messi e Kylian Mbappé marcaram oito vezes cada e ainda estão na disputa da Copa com Argentina e França.
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A notícia Haaland revela torcida por seleção na Copa: Ganhei camisa dela antes do que da Noruega foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara