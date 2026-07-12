Haaland reage à queda da Noruega e ri: ‘De saco cheio de falar, agora é férias’ (Erling Haaland, destaque da Noruega na Copa do Mundo)

Miami – O bom humor seguiu mesmo com a queda nas quartas de final da Copa do Mundo. Erling Haaland chegou, esteve e saiu sorridente da zona mista em que o No Ataque fez parte, logo após a derrota da Noruega para a Inglaterra por 2 a 1, no Hard Rock Stadium, no sábado (11/7). Ao ser questionado, o artilheiro reagiu à eliminação e, entre risadas, demonstrou cansaço com tantas entrevistas.

“Bem, como é ser o Erling Haaland agora? Depois de estar nas quartas de final com a Noruega e ir direto para as férias? É bem legal, eu diria que sim. Eu estou bem feliz com a minha vida”, iniciou o sempre autêntico Erling Haaland, que até poderia continuar refletindo sobre a queda nas quartas na prorrogação diante dos ingleses, mas preferiu analisar a histórica campanha de forma geral.

“Eu estou aproveitando, estou em um bom momento. É, quero dizer, é meio difícil de absorver isso… essa espécie de montanha-russa em que estivemos nas últimas seis semanas, porque tem sido muita coisa, e têm sido tantas impressões, têm sido tantos sentimentos”, afirmou o artilheiro.

Na primeira Copa do Mundo da carreira, Haaland marcou 7 dos 13 gols da seleção norueguesa e comandou a equipe nórdica rumo à melhor campanha na história. Após 28 anos de ausência, a Noruega voltou ao Mundial e foi a grande sensação: venceu quatro dos seis jogos, ficou entre os oito melhores e ainda teve o “gosto” de eliminar a Seleção Brasileira nas oitavas de final.

O sentimento de orgulho de Haaland

Nessa mesma resposta, Erling Haaland citou a vitória sobre o Brasil e frisou o orgulho do que está sendo consolidado no futebol norueguês. No entanto, da forma educada – como sempre -, o camisa 9 deixou claro que estava “cansado” de responder múltiplas perguntas, como fez de maneira cordial durante toda a Copa do Mundo, até porque foi um dos protagonistas da edição de 2026.

“Acho que isso [a campanha] muda a Noruega. E acho que isso me muda. Acho que já está construído algo na Noruega, e a questão é manter isso, porque mostramos que é possível. Mostramos que é possível vencer uma das maiores nações do futebol mundial, o Brasil. Claro, nós perdemos para a Inglaterra agora, mas protagonizamos uma boa briga. Poderia ter sido uma história diferente”, disse.

“Neste nível, são os pequenos detalhes, e eu sei tudo sobre isso porque, no Manchester City, também é sobre esses pequenos detalhes. Normalmente, o melhor time – que era a Inglaterra, claro -, consegue essas decisões a seu favor. Quando estou no City, normalmente as coisas funcionam para o meu lado, continuou Erling.

“No fim das contas, estou apenas orgulhoso. Eu estou tão orgulhoso cada um dos dias aqui agora desde que nos classificamos, e desde que chegamos aqui nos, nos EUA, e sim… eu não sei bem o que dizer mais porque acho que já falei tanto aqui nos EUA e estou ficando um pouco de saco cheio disso, então agora é hora de tirar férias. Obrigado, pessoal Erling Haaland, atacante da Noruega

Foi desta forma que Haaland concluiu a marcante estreia em Copas do Mundo. O público, agora, o aguarda de forma ansiosa na próxima edição.

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A notícia Haaland reage à queda da Noruega e ri: ‘De saco cheio de falar, agora é férias’ foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno - Enviado aos EUA