Guardiola mantém Haaland no time titular em seu retorno à Noruega
compartilheSIGA
O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, descartou a ideia de poupar Erling Haaland em seu retorno à Noruega para enfrentar o Bodo/Glimt na terça-feira, pela Liga dos Campeões, apesar de o atacante não ter marcado gols em jogadas de bola rolando nos últimos sete jogos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Ele me disse que dormiu incrivelmente bem, então está em forma", garantiu o treinador espanhol sobre Haaland, que marcou 39 gols nesta temporada em jogos do clube e da seleção norueguesa.
Guardiola também confirmou que Phil Foden estará disponível para a partida, apesar de ter sofrido uma fratura na mão no clássico de sábado contra o Manchester United. Ele precisou deixar o campo após cair de mau jeito, sobre o próprio braço.
"Ele fraturou alguns ossos, mas está com proteção e pronto para amanhã", acrescentou.
O City ampliou sua sequência sem vitórias na Premier League para quatro jogos após a derrota por 2 a 0 em Old Trafford, resultado que permitiu que o Arsenal aumentasse sua vantagem na liderança para sete pontos.
Guardiola adiou qualquer análise da derrota para se concentrar em garantir a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.
Atualmente, o City está em quarto lugar, com as oito melhores equipes se classificando automaticamente e os times da nona à 24ª posição disputando uma rodada de repescagem.
"O foco agora é diferente. Não estamos mais falando do United", afirmou Guardiola. "Temos a oportunidade de nos classificarmos entre os oito primeiros, isso é suficiente para nos concentrarmos, e não no que aconteceu antes".
O City adaptou sua rotina para se adequar à partida no Círculo Polar Ártico. Devido às baixas temperaturas e ao gramado artificial do estádio de Bodø, Guardiola decidiu treinar no Aspmyra Stadium, com capacidade para 8.500 pessoas, uma medida incomum antes de uma partida europeia.
"Eles precisam ver como a bola quica, os passes curtos, os passes longos [...] Essas situações desconfortáveis nos aproximam do êxito", explicou.
O treinador também mostrou seu lado mais descontraído, animado por poder apreciar a aurora boreal da janela do seu hotel. "Temos janelas enormes e vamos observar. Vamos aproveitar. Estou focado no meu trabalho, mas por que não apreciar a beleza do universo?"
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
smg/dmc/cl/ag/aam/rpr