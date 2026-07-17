Saiba o que Erling Haaland faz nas férias após a disputa da Copa do Mundo 2026 (Erling Haaland curte férias na Itália após a Copa do Mundo 2026)

Destaque da Seleção Norueguesa na Copa do Mundo de 2026, Erling Haaland curte férias em Taormina, na Itália, ao lado da namorada Isabel Haugseng Johansen.

Algoz do Brasil no Mundial, o atacante chegou à costa italiana a convite da da grife Dolce & Gabbana para desfile anual de alta costura realizado em Taormina.

Com isso, o craque acabou desfalcando as comemorações oficiais de recepção da delegação da Noruega em Oslo, preferindo iniciar imediatamente o período de descanso após o que ele mesmo descreveu como “as seis semanas mais legais” que teve na vida.

Nessa quinta-feira (16/7), Haaland embarcou em um luxuoso iate privado para navegar pelas águas cristalinas do Mar Mediterrâneo. Ele foi fotografado pela imprensa italiana em momentos de diversão a bordo de um jet-ski.

Haaland na Copa do Mundo 2026

Erling Haaland ainda é um dos artilheiros da Copa do Mundo de 2026.

O centroavante do Manchester City tem sete gols marcados, a mesma marca de Lionel Messi e Kylian Mbappé, que ainda disputam a final (contra a Espanha) e a disputa pelo terceiro lugar (contra a Inglatertra), respectivamente.

Estreante em Mundiais, Haaland brilhou nas oitavas de final com os dois gols da Noruega na vitória por 2 a 0 sobre o Brasil.

Na fase seguinte, os noruegueses foram eliminados com derrota por 2 a 1 para a Inglaterra.

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A notícia Saiba o que Erling Haaland faz nas férias após a disputa da Copa do Mundo 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior