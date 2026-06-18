Cristiano, Lamine... Não há tempo para lamentações na Copa do Mundo
compartilheSIGA
Ao fim da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, sem dúvidas as grandes decepções foram Espanha e Portugal, que, além de jogarem mal, não conseguiram passar do empate com Cabo Verde e a República Democrática do Congo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Mas os vizinhos ibéricos, vencedores dos últimos títulos na Europa (a Eurocopa para a 'Roja' em 2024 e a Liga das Nações para os lusitanos um ano depois), não têm tempo para lamentações, já que nesta quinta-feira começa a segunda rodada, na qual será possível começar a conhecer os primeiros classificados para o mata-mata.
A decepção de uns e de outros se refletiu em suas duas maiores figuras. O jovem Lamine Yamal, de 18 anos, apontado para suceder o trono do futebol em pouco tempo, jogou apenas 25 minutos pela Espanha, recém-recuperado de uma lesão muscular.
Também preocupa o fato de a seleção espanhola ter participado do único empate sem gols nas primeiras 24 partidas da competição (de um total de 104), que têm sido em sua maioria muito animadas e com uma média ligeiramente superior a três gols por jogo.
Por sua vez, o veterano Cristiano Ronaldo, de 41 anos, jogou os 90 minutos contra a RD Congo, mas pouco acrescentou ao ataque de sua seleção, a ponto de alguns já questionarem sua titularidade.
As críticas mais duras vieram do Reino Unido. O ex-atacante Chris Sutton, atual comentarista da BBC Radio, afirmou que o técnico Roberto Martínez "tem medo de tirá-lo" do time e que "não é ele quem manda" na equipe.
A RD Congo admitiu que não preparou nada específico para deter Ronaldo. Com "enorme respeito", o meio-campista Ngal'ayel Mukau declarou que "ele já não é o mesmo jogador de antes e agora está mais velho (...) Com essa idade, já não consegue se esforçar como antes".
Talvez CR7 tenha sentido o peso de ser a última das grandes superestrelas a entrar em ação no torneio, quando todas elas (salvo Yamal, por lesão) já deixaram sua marca nesta Copa do Mundo, começando por Lionel Messi, seu arquirrival nas duas últimas décadas.
O argentino marcou na terça-feira os três gols da 'Albiceleste' na vitória sobre a Argélia, igualando o recorde de maior artilheiro da história do torneio, até então do alemão Miroslav Klose, com 16 gols.
Outros, como o francês Kylian Mbappé, o norueguês Erling Haaland e o inglês Harry Kane contribuíram com dois gols cada um para as vitórias de suas seleções.
Até Vinícius Júnior marcou, embora a Seleção brasileira não tenha conseguido derrotar o Marrocos, atual campeão africano e semifinalista no Catar, em 2022.
- Incidente com drone -
A partir desta quinta-feira, as seleções participantes vão começar a fazer contas para saber do que precisam para chegar aos 16-avos de final.
A versão ampliada para 48 equipes e a inclusão de uma fase adicional de mata-mata significam que, além dos dois primeiros de cada grupo, também se classificarão os oito melhores terceiros colocados dos 12 grupos.
Isto significa que o vencedor entre México e Coreia do Sul, nesta quinta-feira em Guadalajara, se classificará diretamente para a fase seguinte, embora seja preciso esperar até a última rodada para definir as posições.
O pré-jogo dessa partida foi cercado de mistério, depois que, na terça-feira, um drone misterioso foi avistado sobre o campo de treinamento da seleção sul-coreana.
Dois homens, suspeitos de serem os operadores do dispositivo, recuperaram o aparelho, que havia caído, e fugiram do local em um incidente que o técnico da Coreia do Sul, Hong Myung-bo, classificou como "infeliz".
O Grupo A será fechado com a disputa entre República Tcheca e África do Sul. O dia ainda terá as duas partidas da chave B: Canadá-Catar e Suíça-Bósnia e Herzegovina, grupo no qual as quatro equipes estão empatadas em tudo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
mcd/dbh/yr/fp