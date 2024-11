Uma garota que nasceu dentro de um uma unidade do McDonald 's retornou ao local para celebrar seu aniversário de 10 anos. A festa ocorreu em Minnesota, nos Estados Unidos, e Eleanor Evenson recebeu familiares, amigos e até mesmo pessoas que fizeram parte de seu nascimento.





Parto ocorreu no banheiro de fast-food





A mãe da menina, Clare Evenson, entrou em trabalho de forma inesperada dentro do banheiro de um McDonald 's. Na época, ela estava grávida de 28 semanas e havia parado no estabelecimento acompanhada da sogra e do marido, Eric Eason, que, em entrevista ao programa Good Morning America, disse que sua esposa sentou-se no banheiro “e as penas[de Eleanor] simplesmente saíram”.

O nascimento prematuro mobilizou funcionários, clientes e até a polícia. A agente de segurança Angi Kruyer auxiliou no parto e disse que “é uma lembrança que jamais vou esquecer. Poderia ter sido o pior dia da vida deles, mas, felizmente, tudo deu certo”.





Menina teve complicações





Eleanor foi diagnosticada com síndrome de deleção 22q11.2 - ou Síndrome Velocardiofacial -, causada por falta de uma parte da informação genética no cromossomo 22 e que pode causar má formações na boca, rosto alongado, raiz nasal mais alta, entre outras coisas.





Desde seu nascimento, a menina passou por diversas cirurgias e ainda realiza terapias ocupacionais, de fala e físicas. Para a mãe, ver a força da filha é motivo de orgulho, como disse ao site ABC News: “Ela trabalha muito em tudo que faz. É uma alegria para todos que a conhecem”.

Duas enfermeiras que cuidaram de Eleanor durante a infância e a policial Kruyer participaram do aniversário. Funcionários antigos do McDonald 's ainda lembraram do dia do nascimento e “alguns deles tinham perguntas sobre o que aconteceu com aquela garotinha e sua mãe. Foi uma oportunidade de encerrar essa história para todos nós”, relatou Eric.

A dona do restaurante, Melissa Kennedy, também celebrou o momento e disse que “a história de Eleanor faz parte da história do nosso McDonald 's. Foi uma honra ajudar a tornar esse marco tão especial”.