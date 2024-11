O cantor Ed Motta protagonizou uma cena polêmica durante um show no festival Rock The Mountain, em Itaipava, no último domingo (17). Insatisfeito com um erro cometido por seu roadie, o músico interrompeu a apresentação e demitiu o funcionário ao vivo.

A cena causou surpresa e desconforto no público que assistia ao show. A atitude gerou vaias e revoltou muitos fãs, que criticaram a forma como o cantor lidou com a situação.

A confusão aconteceu após um erro técnico cometido pelo roadie, que comprometeu a performance de Ed Motta no palco.









A confusão aconteceu após um erro técnico cometido pelo roadie, que comprometeu a performance de Ed Motta no palco. Em um momento tenso, o cantor não só criticou o profissional, como o mandou embora diante da plateia. “Você está fora, cara. Este é o último show que você faz”, disse, enquanto o público reagia com vaias. A cena viralizou rapidamente nas redes sociais, gerando um forte debate sobre o comportamento do artista.







Internautas que acompanharam o episódio nas redes sociais expressaram descontentamento com a forma como Ed Motta tratou sua equipe. Muitos seguidores apontaram falta de respeito e empatia, especialmente ao demitir o funcionário de forma tão pública e agressiva. “Foi feio expor uma situação interna dessa maneira. Eu fui para ver o show, não para assistir uma briga”, comentou uma fã no Instagram, destacando o desconforto vivido por quem estava presente.

Na manhã seguinte, Ed Motta usou suas redes sociais para se explicar e pedir desculpas. Ele argumentou que os erros cometidos pela equipe comprometeram sua performance e a da banda, justificando sua atitude. “Não foi um erro simples, foi algo grave. Mas reconheço que poderia ter lidado melhor com a situação. Peço desculpas a todos”, afirmou o cantor. Apesar do pedido de desculpas, a polêmica continua repercutindo nas redes, com fãs divididos sobre a postura do artista.