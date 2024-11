Melissa estava no banco traseiro do carro dirigido por seu pai quando levou o tiro na cabeça

Começou na manhã desta terça-feira (19/11), no Fórum de Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, o julgamento de Igor Bezerra de Lima, de 44 anos, acusado de assassinar em janeiro deste ano Melissa Maria Alexandre Santos, de apenas 6 anos de idade, depois de uma perseguição de carros na BR-381, altura do Bairro Bandeirantes, em Contagem.

Melissa estava no banco traseiro do carro que era dirigido pelo pai dela, Maicon Junior dos Santos. Ela levou um tiro no rosto, disparado de fora do carro, que ultrapassou o vidro, atingindo a menina. Melissa chegou a ser socorrida, sendo levada para o Hospital Metropolitano de Contagem, mas chegou sem vida.

O assassinato





Segundo as investigações da Polícia Civil, tudo aconteceu em função de um desentendimento no trânsito. Segundo Macon, ele estava próximo à Fiat Automóveis, e no carro, um Renault Oroch, estava também a avó da menina.





Um Fiat Vivace, onde estavam dois homens e duas mulheres, teria emparelhado com o do pai de Melissa, passando a dar fechadas. “O homem que dirigia, depois de várias fechadas, fazia gestos obscenos, dirigidos a mim”, disse Maicon.





O veículo passou a perseguir o carro de Maicon e, quando estavam perto de Contagem, na altura do Bairro Amazonas, o homem sacou um revólver e atirou.





O tiro atingiu a parte traseira do carro e Maicon percebeu que a filha tinha sido atingida. Ao avistar uma viatura da PM, ele parou e pediu socorro. A criança foi levada para o Hospital Metropolitano de Contagem, onde chegou já morta.

Maicon passou a placa do carro que o perseguia e de onde partiram os tiros. Os policiais militares conseguiram localizar o endereço - no entanto, segundo os policiais, o dono do veículo não tinha passado pelo local apontado pelo pai da criança.

O caso foi investigado pelas delegacias de Polícia Civil de Contagem e Betim, que identificaram Igor Bezerra de Lima como autor dos tiros. Ele foi preso e indiciado.





O corpo de Melissa Foi sepultado em 22 de janeiro deste ano, no Cemitério do Rosário, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Manifestação





Parentes de Melissa estão no Fórum de Contagem, onde, antes do início do julgamento, manifestaram pedindo justiça. Estão trajando camisas com fotos da menina e empunhando cartazes de protesto.