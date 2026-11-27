Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Casos de escabiose, mais conhecida como sarna humana, seguem avançando em Minas Gerais e chegam às escolas de Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (27/11) a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou o registro da doença na EMEI Urca Confisco, no Bairro Urca, Região da Pampulha.

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) foi notificado sobre a ocorrência de escabiose na unidade e monitora a situação. As aulas seguem normalmente. “Todas as medidas de prevenção e controle foram recomendadas e estabelecidas e não há indicação de suspensão de aulas pela Vigilância Epidemiológica”, informou a PBH por meio de nota.

A PBH, entretanto, não informou o número de casos confirmados. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (SindRede), que também acompanha a situação, já foram confirmados 10 casos, todos em alunos da EMEI Urca Confisco. Até o momento, não há sinais de transmissão entre os trabalhadores.

O SindRede ainda afirmou que recebeu denúncias de três casos confirmados na EMEI Floramar, na Região Norte; oito na EMEI Urucuia, no Barreiro; e um no Centro de Educação das Infâncias, na Região Centro-Sul.

O que é escabiose?

A escabiose é uma infecção parasitária causada por um ácaro que se instala nas camadas superficiais da pele para depositar ovos, provocando intensa reação alérgica e coceira. Entre os sintomas também estão o aparecimento de pequenas lesões ou bolhas na pele nas áreas com maior calor e umidade como axilas, virilha, dobras, entre os dedos.

A doença é transmitida de pessoa para pessoa, por contato prolongado ou pelo compartilhamento de roupas, toalhas e lençóis. A sarna que acomete animais não é a mesma que acomete seres humanos.

O tratamento é feito por meio de medicamentos de uso tópico e oral. Também é necessário fazer a higienização do ambiente para evitar reincidência da doença.

Escabiose em Minas

Com o aumento dos casos de sarna, as aulas das escolas municipais dos municípios de Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, e Lagoa Dourada, no Campo das Vertentes, foram suspensas nessa quinta-feira (26/11) e sexta (27/11). Segundo comunicados oficiais, as medidas foram adotadas para permitir a higienização das escolas e diminuir o risco de transmissão da doença.

Em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, a prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública após 57 casos serem confirmados em 10 escolas da cidade. A medida, que foi publicada na quarta-feira (25/11), tem validade inicial de 60 dias e prevê o afastamento temporário de estudantes diagnosticados, reforço na limpeza e possibilidade de suspensão das aulas presenciais em turmas com concentração de casos.

No dia 12 deste mês, as aulas da rede municipal de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foram suspensas por cinco dias após a confirmação de cinco casos. No mesmo dia foi anunciada a suspensão das aulas por um dia em São José da Lapa, também na RMBH.

Em 5 de setembro, o Estado de Minas informou que Alfenas, no Sul de Minas, enfrentava um surto de escabiose e havia registrado mais de 150 casos da doença desde o fim de agosto, quando a prefeitura criou um comitê de enfrentamento e monitoramento.

Somente na rede municipal de ensino 50 casos foram confirmados de alunos e funcionários em cinco escolas. De acordo com o Executivo Municipal, seguindo as orientações do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais, apenas duas escolas tiveram atividades suspensas por um período de sete dias, como medida preventiva. Além disso, a Prefeitura de Alfenas suspendeu o desfile de Sete de Setembro como medida preventiva de controle de transmissão da doença.

No dia 28 do mesmo mês, as aulas de um Centro de Educação Infantil de Andradas, no Sul de Minas, foram suspensas por 72 horas após a identificação de sete casos suspeitos de escabiose.

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A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou que 49 cidades registraram ocorrências de surtos de escabiose ao longo de 2026, sendo elas: Alfenas, Andradas, Belo Horizonte, Bom Sucesso, Brumadinho, Campestre, Campos Gerais, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Cajuru, Carvalhópolis, Contagem, Coronel Xavier Chaves, Elói Mendes, Extrema, Ibitiúra de Minas, Ijaci, Ingaí, Ipatinga, Itapecerica, Itumirim, Joaquim Felício, Lagoa Santa, Lavras, Luminárias, Luz, Machado, Nova Serrana, Oliveira, Ouro Preto, Ouro Fino, Paraguaçu, Pedro Leopoldo, Piumhi, Poços de Caldas, Ribeirão das Neves, São Gonçalo do Pará, São Gonçalo do Sapucaí, São João da Mata, São João del-Rei, São Lourenço, São Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Soledade de Minas, Taiobeiras, Três Corações, Turvolândia, Varginha e Vespasiano.