Esmeraldas suspende tradicional forró da terceira idade após alta de Covid
Medida visa proteger frequentadores idosos com segurança redobrada; outras oficinas municipais continuam ativas com novos cuidados de saúde
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A Prefeitura Municipal de Esmeraldas, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspendeu por três meses as atividades de forró do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Feliz Idade. A interrupção ocorreu diante do aumento dos registros de Covid-19 no município, após orientação direta emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.
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Apesar de anunciarem o aumento dos casos, a Prefeitura não soube informar o número exato de confirmações da doença nem qual o tamanho do aumento mencionado. O espaço segue aberto.
A atividade tem uma paralisação prevista habitualmente no mês de janeiro. Em razão dos casos confirmados da doença na cidade, a gestão pública optou por suspender o forró antes do período tradicional, atuando pela prevenção da comunidade. A paralisação das atividades vale até fevereiro de 2027.
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Histórico do projeto e público participante
O evento promovido pelo SCFV Feliz Idade possui trajetória de 15 anos no município. Segundo a Prefeitura, a participação nos encontros reúne aspectos específicos quanto ao perfil dos frequentadores:
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atendimento a participantes com idades entre 60 e 90 anos desde 2011;
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média etária estabelecida em 65 anos de idade entre o público atendido.
Continuidade das demais atividades municipais
De acordo com a administração municipal de Esmeraldas, as outras oficinas e as atividades semanais continuarão acontecendo normalmente. A permanência dessa programação segue associada ao cumprimento de medidas preventivas e de segurança conduzidas de forma mais eficiente.
Cenário da Covid-19 em Minas Gerais
O contexto de registros em Esmeraldas acompanha o comportamento do vírus no território mineiro. Minas Gerais concentra mais de 43% dos casos de Covid-19 de 2026 computados no mês de novembro.
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Com os números apurados ao longo do calendário, o estado totaliza 18.579 confirmações da doença no ano.