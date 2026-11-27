A Prefeitura Municipal de Esmeraldas, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspendeu por três meses as atividades de forró do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Feliz Idade. A interrupção ocorreu diante do aumento dos registros de Covid-19 no município, após orientação direta emitida pela Secretaria Municipal de Saúde.

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Apesar de anunciarem o aumento dos casos, a Prefeitura não soube informar o número exato de confirmações da doença nem qual o tamanho do aumento mencionado. O espaço segue aberto.

A atividade tem uma paralisação prevista habitualmente no mês de janeiro. Em razão dos casos confirmados da doença na cidade, a gestão pública optou por suspender o forró antes do período tradicional, atuando pela prevenção da comunidade. A paralisação das atividades vale até fevereiro de 2027.

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Histórico do projeto e público participante

O evento promovido pelo SCFV Feliz Idade possui trajetória de 15 anos no município. Segundo a Prefeitura, a participação nos encontros reúne aspectos específicos quanto ao perfil dos frequentadores:

atendimento a participantes com idades entre 60 e 90 anos desde 2011;

média etária estabelecida em 65 anos de idade entre o público atendido.

Continuidade das demais atividades municipais

De acordo com a administração municipal de Esmeraldas, as outras oficinas e as atividades semanais continuarão acontecendo normalmente. A permanência dessa programação segue associada ao cumprimento de medidas preventivas e de segurança conduzidas de forma mais eficiente.

Cenário da Covid-19 em Minas Gerais

O contexto de registros em Esmeraldas acompanha o comportamento do vírus no território mineiro. Minas Gerais concentra mais de 43% dos casos de Covid-19 de 2026 computados no mês de novembro.

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Com os números apurados ao longo do calendário, o estado totaliza 18.579 confirmações da doença no ano.