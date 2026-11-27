As aulas das escolas municipais dos municípios de Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, e Lagoa Dourada, no Campo das Vertentes, foram suspensas nessa quinta-feira (26/11) e sexta (27) por conta do aumento de casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana.

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Segundo comunicados oficiais, as medidas foram adotadas para permitir a higienização das escolas e diminuir o risco de transmissão da doença.

Em Carmópolis de Minas, a suspensão aconteceu hoje e inclui todas as escolas e creches da rede municipal. Segundo comunicado da prefeitura, a decisão foi tomada devido ao aumento de casos nas unidades escolares nos últimos dias. O objetivo é limpar e desinfectar as salas de aula e ambientes coletivos durante o dia de paralisação das atividades.

Em Lagoa Dourada, as atividades foram suspensas ontem e nesta sexta, após a identificação de casos da doença no município. Conforme comunicado da Secretaria Municipal de Educação, a medida preventiva vai permitir a higienização dos ambientes escolares. A previsão é que as aulas sejam retomadas normalmente na segunda-feira (30/11).

As duas cidades apresentam aumento de casos de sarna junto com outras regiões de Minas Gerais neste mês de novembro. Em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, a prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública após 57 casos serem confirmados em dez escolas da cidade.

A medida, que foi publicada na quarta-feira (25/11), tem validade inicial de 60 dias e prevê o afastamento temporário de estudantes diagnosticados, reforço na limpeza e possibilidade de suspensão das aulas presenciais em turmas com concentração de casos.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou que 11 cidades tiveram ocorrências de casos de escabiose ao longo de 2026, sendo elas: Belo Horizonte, Lagoa Santa, Campos Gerais, Paraguaçu, São Gonçalo do Pará, Andradas, Itapecerica, Lavras, Joaquim Felício, Coronel Xavier Chaves e Alfenas.

O que é a escabiose (sarna)

A escabiose é uma doença de pele causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. A contaminação ocorre através do contato direto e contínuo com a pele de uma pessoa infectada. Também acontece ao compartilhar roupas, toalhas, roupas de cama contaminadas e outros itens pessoais.

O principal sintoma é a coceira intensa, que costuma se agravar na parte da noite. As lesões costumam aparecer entre os dedos das mãos, punhos, axilas, cintura e regiões íntimas.

A orientação das autoridades de saúde é que pessoas com sintomas procurem uma unidade de saúde para avaliação e tratamento. O diagnóstico e o tratamento das pessoas infectadas e de seus contatos são importantes para evitar novas transmissões.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice