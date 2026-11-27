Um caminhão-guincho desgovernado atingiu três veículos, derrubou quatro postes de energia elétrica e uma placa de sinalização de trânsito na Rua Senador Milton Campos, no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 14h40.

Um dos motoristas envolvidos no acidente relatou aos policiais que o caminhão pertence a uma construtora que atua no local e estava estacionado na via quando, em determinado momento, começou a descer a rua descontroladamente.

Durante a trajetória, o caminhão atingiu inicialmente uma motocicleta. Em seguida, colidiu contra um veículo de entrega de mercadorias e outro carro, provocando o tombamento deste último.

O guincho também derrubou quatro postes de energia elétrica e uma placa de sinalização de trânsito. A fiação de um dos postes atingiu um ônibus que trafegava no sentido contrário.

O condutor de um dos carros atingidos apresentava inchaço no dedo anelar da mão esquerda, mas recusou atendimento médico.

Rua foi interditada

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência e realizaram o isolamento da área até a chegada da perícia da Polícia Civil. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que não foi necessário o trabalho da equipe, já que os postes danificados no acidente são de telefonia. "Não há falta de energia nem pendências por parte da Cemig no local", explica.

Os veículos envolvidos no acidente ficaram sob os cuidados da Polícia Militar. Devido à queda dos postes e à necessidade de realização dos trabalhos das equipes, a rua foi interditada.

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As circunstâncias que fizeram o caminhão se deslocar descontroladamente ainda não foram esclarecidas.