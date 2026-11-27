O juiz Elias Charbil Abdou Obeid, da 26ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, determinou a anulação de um contrato e condenou duas empresas ao ressarcimento em dobro de R$ 54.056,76, além de indenização de R$ 15 mil por danos morais. A sentença ocorreu no último dia 24, após uma consumidora adquirir cota de consórcio acreditando se tratar de financiamento imobiliário para compra da casa própria.

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A compradora pagou R$ 27.028,38 ao longo de 35 meses, até setembro de 2025. Ela ingressou no negócio atraída por um anúncio no Facebook que simulava a venda de um imóvel. O material continha a marca da Caixa Econômica Federal e expressões comuns a financiamentos habitacionais.

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Promessa de contemplação rápida

Vendedores garantiram a contemplação da cota em até 70 dias e a consequente liberação do crédito para a compra da residência. A negociação contou com gravação de vídeo e toque de sino na loja. A consumidora relatou ter descoberto posteriormente que o consórcio não possuía data garantida de contemplação, frustrando o planejamento de seu casamento e gerando angústia contínua.

Em contestação, as empresas defenderam a validade das cláusulas e alegaram que a cliente tinha "plena ciência de que se tratava de consórcio". A defesa argumentou que o documento informava a ausência de prazo para contemplação, vinculada a sorteio ou lance, e previa retenções de taxa de administração, fundo de reserva e multa rescisória em desistências.

Reconhecimento de expediente ardiloso

O magistrado comprovou dolo e vício de consentimento na captação da contratante. Na análise sobre a conduta das rés, pontuou: “restou demonstrado que existiu, por parte das requeridas, o emprego de expediente ardiloso para captar a consumidora mediante promessa de obtenção imediata do imóvel, alterando artificialmente a real natureza de consórcio com 200 meses de duração.”

Conforme Elias Charbil Abdou Obeid, “havendo dissenso entre a cláusula impressa e a oferta determinante feita pelo preposto credenciado, prevalece a tutela da legítima expectativa incutida no consumidor”. Mensagens em aplicativo e a postagem virtual confirmaram a oferta sobre o curto prazo prometido.

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Ao avaliar o vídeo da comemoração na loja, o juiz salientou que “tal festividade não é compatível com as regras ordinárias de experiência aplicáveis à mera aquisição de cota de consórcio sujeita a longo prazo e a sorteio incerto, evidenciando a criação de fundada e deliberada crença de imediata entrega do bem”.