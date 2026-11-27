Homem é condenado pelo crime de stalking após perseguir ex-namorada em MG
TJMG confirmou a pena e fixou indenização por danos morais. Decisão reforça a importância vital do depoimento da vítima em casos de violência
compartilhe
A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação de um homem pelo crime de perseguição contra a ex-namorada em contexto de violência doméstica. Os desembargadores negaram, por unanimidade, a apelação criminal apresentada pelos advogados do réu.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A pena confirmada impõe 10 meses e 15 dias de reclusão em regime aberto, com suspensão condicional por dois anos e pagamento de 18 dias-multa. O homem também deve pagar indenização de R$ 2 mil por danos morais à vítima.
Leia Mais
-
Homem é preso suspeito de perseguir ex-sócia por amor não correspondido
-
Vídeo: homem é preso por perseguir ex e causar acidente em fuga
-
'Amor, você vai morrer': camisa com ameaça leva à prisão de suspeito em MG
Perseguição contínua em Paraguaçu
Conforme a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), as perseguições começaram no município de Paraguaçu, no Sul do Estado, logo após o término de um relacionamento de 10 meses. O acusado abordava a ex-namorada em variados locais e horários.
O processo detalha condutas abusivas cometidas pelo agressor:
-
procura insistente no local de trabalho da vítima;
-
ligações diárias com números diferentes, mesmo após sofrer bloqueio nas redes sociais;
-
permanência escondida debaixo do carro da mulher para tentar forçar uma reconciliação;
-
tentativa de arrombar a recepção da empresa onde ela trabalhava, obrigando-a a se trancar em um cômodo.
Fundamentação legal e valor da prova
A defesa alegou que os episódios eram isolados e sem a reiteração exigida pelo tipo penal. Os advogados apontaram falta de provas com o argumento de que a acusação se baseava apenas nas declarações da ex-namorada, solicitando a absolvição ou a exclusão do aumento de pena e da reparação financeira.
O juízo da Comarca de Paraguaçu aplicou o artigo 147-A do Código Penal, que pune quem persegue alguém reiteradamente, ameaçando sua integridade física ou psicológica. O texto legal prevê penalidade maior quando o crime ocorre contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, englobando a violência doméstica.
A relatora da apelação, desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, votou pela manutenção integral da sentença. A magistrada ressaltou que o boletim de ocorrência e a concessão prévia de medidas protetivas comprovaram as afirmações da mulher.
Em seu voto, a desembargadora afirmou que “Em se tratando de delito praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mormente quando segura e coerente, tal qual no presente caso, autorizando, assim, a condenação.”
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A relatora mencionou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o dano moral sem exigir demonstração de prejuízo palpável nesses contextos. Os desembargadores Nelson Missias de Morais e Matheus Chaves Jardim seguiram o voto de forma unânime, e o acórdão transitou em julgado.