A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação de um homem pelo crime de perseguição contra a ex-namorada em contexto de violência doméstica. Os desembargadores negaram, por unanimidade, a apelação criminal apresentada pelos advogados do réu.

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A pena confirmada impõe 10 meses e 15 dias de reclusão em regime aberto, com suspensão condicional por dois anos e pagamento de 18 dias-multa. O homem também deve pagar indenização de R$ 2 mil por danos morais à vítima.

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Perseguição contínua em Paraguaçu

Conforme a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), as perseguições começaram no município de Paraguaçu, no Sul do Estado, logo após o término de um relacionamento de 10 meses. O acusado abordava a ex-namorada em variados locais e horários.

O processo detalha condutas abusivas cometidas pelo agressor:

procura insistente no local de trabalho da vítima;

ligações diárias com números diferentes, mesmo após sofrer bloqueio nas redes sociais;

permanência escondida debaixo do carro da mulher para tentar forçar uma reconciliação;

tentativa de arrombar a recepção da empresa onde ela trabalhava, obrigando-a a se trancar em um cômodo.

Fundamentação legal e valor da prova

A defesa alegou que os episódios eram isolados e sem a reiteração exigida pelo tipo penal. Os advogados apontaram falta de provas com o argumento de que a acusação se baseava apenas nas declarações da ex-namorada, solicitando a absolvição ou a exclusão do aumento de pena e da reparação financeira.

O juízo da Comarca de Paraguaçu aplicou o artigo 147-A do Código Penal, que pune quem persegue alguém reiteradamente, ameaçando sua integridade física ou psicológica. O texto legal prevê penalidade maior quando o crime ocorre contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, englobando a violência doméstica.

A relatora da apelação, desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, votou pela manutenção integral da sentença. A magistrada ressaltou que o boletim de ocorrência e a concessão prévia de medidas protetivas comprovaram as afirmações da mulher.

Em seu voto, a desembargadora afirmou que “Em se tratando de delito praticado no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mormente quando segura e coerente, tal qual no presente caso, autorizando, assim, a condenação.”

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A relatora mencionou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o dano moral sem exigir demonstração de prejuízo palpável nesses contextos. Os desembargadores Nelson Missias de Morais e Matheus Chaves Jardim seguiram o voto de forma unânime, e o acórdão transitou em julgado.