A Fundação Educacional Monsenhor Messias (FEMM), mantenedora do Centro Universitário de Sete Lagoas (Unifemm), anunciou o encerramento de suas atividades. Em nota divulgada nessa quinta-feira (26/11), a instituição atribuiu a decisão à grave situação econômico-financeira e afirmou que as tentativas de recuperação foram esgotadas.

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Segundo a nota, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) decidiu ajuizar uma ação de extinção da fundação. O procedimento será conduzido pela via judicial, com acompanhamento do MP e do Poder Judiciário.

A FEMM informou ainda que pretende buscar diálogo com outras instituições de ensino superior de Sete Lagoas, na Região Central do estado, para viabilizar a transferência dos estudantes. Enquanto isso, orientou os alunos a solicitarem, com brevidade, o histórico escolar e os demais documentos acadêmicos diretamente à Secretaria Geral da instituição.

Sobre a situação dos trabalhadores e de outros credores, a fundação afirmou que os créditos serão tratados durante o procedimento de extinção, respeitando a ordem prevista em lei. O comunicado, assinado pelo gestor direto da FEMM, Leandro Navarrete, não detalha prazos para o encerramento nem apresenta informações sobre como será feita a regularização de eventuais pendências.

Indefinições para estudantes e trabalhadores

A instituição também pediu desculpas pelos transtornos causados a colaboradores, estudantes e à sociedade. A FEMM relembrou sua trajetória desde 1966, ano de sua fundação, e agradeceu à comunidade pela confiança ao longo de sua história.

Com o encerramento anunciado, estudantes e funcionários ficam diante de um processo que ainda deverá ter seus desdobramentos definidos judicialmente. A transferência dos alunos e a situação dos créditos trabalhistas e de outros credores estão entre os pontos que deverão ser encaminhados durante essa etapa.



Até a o momento, o MPMG não esclareceu o caso. O espaço segue aberto.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro