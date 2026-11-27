O Túnel da Lagoinha, que conecta a região Nordeste ao Centro de Belo Horizonte e integra o Complexo da Lagoinha, passa por obras de revitalização. O espaço recebe uma intervenção artística voltada a resgatar a história do Córrego Lagoinha e das lavadeiras que trabalharam nas margens do curso de água. A memória dessas trabalhadoras também dá nome à praça vizinha.

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A intervenção, chamada "Memória das Águas", é assinada pela artista Carol Smocowisk, com assistência de Wanatta Rodrigues, Zi Reis e Kawany Tamoyos. “A partir do convite que fizemos após o diálogo com alguns artistas, a Carol trouxe uma proposta incrível para nós. Na pesquisa dela, ela identifica a presença de lavadeiras naquele território e toma isso como inspiração artística”, contou a presidenta da Fundação Municipal de Cultura, Bárbara Bof.

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O trabalho de Carol Smocowisk partiu de fotografias históricas para formular uma lembrança poética. A criação visual retrata elementos da antiga paisagem local: o rio, as roupas estendidas em varais, as casas e a vegetação. Na lateral da estrutura, um painel recria as margens fluviais.

Nos arcos do túnel, a artista aplica técnica de estêncil sobre os azulejos existentes, valorizando a textura da arquitetura original. “O azulejo traz uma dimensão quentinha, um reconhecimento nosso de que aquele espaço também que é como um lar, que traz acolhimento”, explicou Bárbara Bof.

A presidenta da Fundação Municipal de Cultura também afirma que a ocupação artística valoriza referências culturais que moldaram o município, compartilhando a história das lavadeiras com diferentes gerações. Quando questionada sobre uma prévia do resultado final, ressaltou o simbolismo da obra: “não vou contar as surpresas, as pessoas podem passar pelo túnel e observar a gente com toda a nossa estrutura. Mas eu acho que o destaque é esse simbolismo que envolve as lavadeiras, as águas e a história em uma visão muito poética e cuidadosa da Carol para trazer um pouco da memória desse território tão importante para nossa cidade.”

Antes de receber a arte, o túnel passou por limpeza, recomposição de juntas e troca de azulejos avariados. As paredes ganharam pintura inicial: branca na fachada principal e bege na lateral. O cronograma da zeladoria abrange ainda a limpeza do jardim, a colocação de guarda-corpo e a pintura da escada em tom azul-escuro.

Os serviços começaram na metade de novembro de 2026, e serão divididos em duas etapas. A primeira contempla a fachada no sentido Centro para o bairro, com entrega prevista para dezembro. Na sequência, a pintura alcança o sentido bairro para o Centro. A conclusão total do projeto está prevista para março de 2027.

A iniciativa articula a Fundação Municipal de Cultura com a Subsecretaria de Zeladoria Urbana, ligada à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, e conta com o Instituto Odeon na realização do Circuito Municipal de Cultura. As melhorias integram o contrato de recuperação de Obras de Arte Especiais voltado a viadutos, pontes e passarelas, com aplicação prevista superior a R$ 20 milhões anuais até 2028. As medidas dialogam com o programa "Somos Centro", voltado a estimular a moradia e a ocupação de imóveis na região central da cidade.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria