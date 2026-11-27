Um homem identificado como Weber Jane de Souza, de 42 anos, foi morto a tiros dentro do Complexo Hospitalar Santa Rosália, no Centro de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na tarde dessa quarta-feira (25/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ele estava internado na unidade desde o dia 20 de novembro, após ter sido baleado em uma tentativa de homicídio em Novo Cruzeiro, no dia 19. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

Como ocorreu o crime no hospital

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 14h39 da quarta-feira (25) após disparos de arma de fogo contra um paciente internado no 4º andar da unidade. Informações colhidas no local apontam que o atirador trajava uniforme com faixas azuis e já havia estado no hospital duas vezes anteriormente, alegando visitar uma paciente.

Após efetuar os disparos contra a vítima, o suspeito fugiu deixando uma camisa no prédio, o que dificultou a identificação imediata. Conforme o relato policial, um comparsa aguardava em uma motocicleta. Imagens de uma funerária registraram o veículo descendo o morro do hospital, mas sem nitidez para identificar a placa.

Conforme os registros policiais e apurações ligadas ao caso, a execução é investigada como desdobramento do atentado sofrido pela vítima no dia 19 de novembro em Novo Cruzeiro, no contexto de disputa territorial entre facções criminosas.

Laudo e sepultamento

Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni, a vítima havia sido atingida por dois disparos anteriormente em Novo Cruzeiro, o que motivou a internação. Na tarde da quarta-feira (25), foi alvejada por cinco tiros, além de um disparo de raspão. O corpo foi liberado às 18h30 do mesmo dia.

Embora residisse em Novo Cruzeiro, Weber Jane foi sepultado na quinta-feira (26) em Nanuque, sua cidade natal, por decisão da companheira, no mesmo túmulo onde a mãe havia sido sepultada.

Nota do hospital

Em nota divulgada nas redes sociais, o Complexo Hospitalar Santa Rosália lamentou o ocorrido, manifestou condolências à família e solidariedade a pacientes, acompanhantes e profissionais que presenciaram a situação.

A instituição informou que acionou imediatamente as autoridades de segurança pública, colabora integralmente com as investigações e mantém o monitoramento por câmeras, registro de acessos, identificação, catracas e controle de circulação interna, destacando que os atendimentos seguem normalmente.

As informações sobre a ligação com facção criminosa, saída recente da prisão e incêndio na residência constam nos registros e relatos repassados sobre o caso e seguem sob apuração das autoridades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice