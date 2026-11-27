As obras de duplicação da BR-040, em Congonhas, na Região Central de Minas, ganharam uma nova frente de trabalho nessa quinta-feira (26/11). Os serviços de escavação e aterro são realizados entre os km 603 e 604, na altura do Bairro Pires, e provocam o bloqueio parcial de uma das faixas no sentido Belo Horizonte.

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Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, a interdição é necessária para permitir a movimentação de máquinas e equipamentos, além de garantir a segurança dos trabalhadores e motoristas. O tráfego é mantido pela faixa restante.

Os trabalhos serão realizados em etapas, começando pela remoção do solo para a ampliação da pista. Na sequência, serão executados serviços de preparação da estrutura que dará sustentação ao novo pavimento.

De acordo com o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli, a previsão é que esse segmento específico seja liberado para o tráfego em aproximadamente 180 dias.

Veja os pontos de interdição na BR-040



Além da nova frente de trabalho, outras duas intervenções provocam alterações no trânsito da rodovia em Congonhas:

Entre os quilômetros 603 e 604 (Bairro Pires): bloqueio parcial de uma faixa no sentido Belo Horizonte para serviços de escavação e aterro;

Km 603 (Bairro Pires): bloqueio de aproximadamente 300 metros de uma faixa no sentido Juiz de Fora para a construção de um muro de contenção;

Km 612 (Jardim Profeta): bloqueio de aproximadamente 200 metros de uma faixa no sentido Belo Horizonte para serviços de terraplenagem e desmonte de rochas.

Nos três pontos, a circulação é mantida com uma faixa disponível para cada sentido. Outros bloqueios pontuais poderão ocorrer para a movimentação de máquinas e equipamentos. Duplicação da BR-040 tem nova frente de obras no bairro Pires.

Investimento de R$ 74,2 milhões



As obras de duplicação da BR-040 em Congonhas abrangem 10 km da rodovia, entre os quilômetros 602 e 612. Com investimento de R$ 74,2 milhões, o projeto tem previsão de conclusão em agosto de 2027.

Além da ampliação das pistas, estão previstas a instalação de barreiras centrais para separar os fluxos de veículos, a construção de vias marginais, ciclovia, passeio para pedestres e uma passarela na altura do km 607, na região do Bairro Campo das Flores.

O projeto também contempla intervenções nos viadutos Telésphoro Cândido de Rezende e do Profeta. A concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização nos trechos em obras. A programação poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas e operacionais.

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