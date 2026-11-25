O material retirado da BR-040 durante a recuperação do pavimento está sendo reaproveitado na produção de um novo asfalto. A iniciativa é parte de um projeto-piloto da concessionária Via Cristais, responsável pelo trecho entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), que aposta na reciclagem de componentes do revestimento antigo para reduzir o desperdício de recursos naturais e os impactos ambientais das obras. No primeiro teste, realizado nesta quarta-feira (25/11) a utilização de 30% de material reciclado na composição do pavimento resultou em uma redução estimada de 25 toneladas de dióxido de carbono (CO?).

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A tecnologia utiliza o chamado RAP, sigla em inglês para Reclaimed Asphalt Pavement, material asfáltico fresado que é retirado da pista durante os trabalhos de manutenção e recuperação. Em vez de ser descartado, ele passa por reaproveitamento e volta a integrar a mistura utilizada na pavimentação. O processo permite utilizar novamente tanto os agregados quanto o asfalto presentes no revestimento anterior.

Segundo a concessionária, caso a solução seja expandida para toda a extensão de 594 quilômetros sob sua administração, a estimativa é evitar a emissão de 16,8 mil toneladas de CO?. A empresa, subsidiária da multinacional VINCI Highways, pretende ampliar gradualmente o uso da técnica e aumentar a participação de materiais reciclados nas intervenções realizadas na rodovia.

A proposta segue o conceito de economia circular, que busca prolongar a vida útil dos materiais e reduzir a necessidade de extração de novos recursos. Na prática, parte do que seria considerado resíduo de uma obra passa a ser utilizado como matéria-prima em outra etapa da própria recuperação da estrada.

"Estamos colocando em prática a economia circular, em que a própria rodovia passa a se 'alimentar': o material retirado durante a fresagem deixa de ser um resíduo e volta para a estrada como matéria-prima para a produção de um novo pavimento", afirma Osnir Giacon, gerente de ESG da Via Cristais.

O primeiro experimento também deve servir para avaliar o desempenho da mistura e aprimorar o processo. A intenção é identificar possibilidades de aumentar o percentual de RAP empregado na composição do asfalto, mantendo as condições necessárias para a recuperação da pista.

Inovação nas rodovias

Além do teste com pavimento reciclado, a Via Cristais foi selecionada para o Nível II do Sandbox Regulatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O programa permite que concessionárias experimentem tecnologias, práticas e modelos de atuação inovadores, inclusive soluções que ainda não estejam contempladas pelas regras regulatórias em vigor.

A seleção prevê compromissos que ultrapassam a conservação e a modernização da infraestrutura rodoviária. Entre as medidas estão ações para melhorar as condições de trabalho, prevenir a poluição, proteger recursos naturais e a biodiversidade e reforçar a segurança das comunidades que vivem no entorno da estrada.

Também estão incluídos cuidados relacionados à preservação do patrimônio cultural, ao respeito aos povos e comunidades tradicionais e à gestão de riscos socioambientais. A concessionária deverá considerar, ainda, possíveis impactos de processos de aquisição de terras e reassentamentos, além de desenvolver medidas de preparação para os efeitos das mudanças climáticas.

O Sandbox funciona como um ambiente de experimentação regulatória, no qual empresas podem testar alternativas e avaliar seus resultados antes de uma eventual incorporação mais ampla ao setor. A proposta da ANTT é estimular soluções que contribuam para a segurança, a qualidade dos serviços e a sustentabilidade das concessões.

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A Via Cristais administra 594 quilômetros da BR-040, entre a capital mineira e Cristalina, em Goiás. A rodovia é um dos corredores de ligação entre Minas Gerais e o Centro-Oeste, com importância para o deslocamento de passageiros e o transporte de cargas. Já a VINCI Highways opera uma rede de aproximadamente 3.750 quilômetros em 13 países. No Brasil, a companhia também atua por meio da Entrevias, em São Paulo.