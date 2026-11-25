O sambista Oswaldo Mafaldo Junior, conhecido como Juninho Baú, morreu nesta quarta-feira (25/11). Ele integrava o grupo Nossa Roda e era um dos sócios do Barracão que levava o nome da banda, localizado no Bairro São Bernardo, na Região Norte de Belo Horizonte. O anúncio foi divulgado nas redes sociais do estabelecimento.

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Há dois dias, a página tinha feito um post com explicações sobre o sumiço do musicista, em que comentava brevemente o afastamento do sambista.

“É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido Baú, ocorrido hoje quarta-feira. Foram dias de esperança, orações e torcida pela sua recuperação. Baú deixa saudade, muitas histórias e um lugar especial no coração de todos os que tiveram o privilégio de conviver com ele”, afirmou o perfil do Barracão Nossa Roda no Instagram, sem especificar o que teria motivado a morte do sambista.

O perfil havia feito um outro post há uns dois dias, em que explicava o motivo da ausência do musicista.

Na ocasião, a página informou que o cuidado em noticiar o estado de saúde do artista buscava respeitar o cenário, o momento vivido por ele e pela família.

O velório de Baú será na capela de homenagens, na Funerária Santa Luzia, na Rua do Comércio, 211 – Bairro São João Batista, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, nesta quinta-feira (26/11), das 12h30 às 16h30.

O sepultamento será no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, na Avenida do Carmo, em Santa Luzia, às 17h.

Homenagens

Na postagem, alguns artistas prestaram homenagens ao cantor. O músico Djonga exaltou o papel de Baú para o gênero musical. “O samba te agradece por tudo”, afirmou o intérprete.

O cantor Djonga prestou homenagem ao Juninho Baú Redes Sociais

A cantora e compositora Aline Calixto, expressou o sentimento de tristeza com a morte do sambista.

“Que tristeza, meu Deus… Perda imensurável. Desejo muita força aos familiares nesse momento tão difícil. O samba chora”, concluiu a artista.

Aline Calixto prestou homenagem ao sambista Redes Sociais

A deputada estadual Macaé Evaristo foi outra que homenageou Baú e prestou condolências aos parentes do musicista.

“Minha solidariedade aos familiares, amigas e amigos, aos companheiros da Nossa Roda e a toda comunidade do samba. Que a história de Juninho Baú e sua contribuição para a cultura mineira sigam vivas em cada roda de samba”, saudou Evaristo.

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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