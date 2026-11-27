Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Macolt Dianynne Balio de Almeida da Silva, cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foi preso nessa quinta-feira (26/11) em Guanhães, no Vale do Rio Doce, suspeito de assassinar a tiros dois trabalhadores de uma empresa em Governador Valadares. O motivo para o crime teria sido uma briga de trânsito.

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Segundo imagens de um vídeo obtido pela Polícia Civil, um caminhão-caçamba entra de ré na empresa. Pouco tempo depois, o militar, que primeiro aparece conversando com um funcionário, vai até a janela do motorista e efetua dois disparos, atingindo dois trabalhadores que estavam na cabine. Em seguida, ele foge.

O militar foi levado para a Delegacia de Governador Valadares, onde prestará esclarecimentos sobre o crime, mas já se sabe que os crimes foram motivados por uma briga de trânsito. O suspeito acusa o motorista do caminhão de tê-lo fechado.

Nota do Corpo de Bombeiros

Em nota, o CBMMG afirmou que tem "adotado todas as medidas cabíveis e contribuído com as autoridades competentes para a apuração dos fatos".

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