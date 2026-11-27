Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal em Ipatinga, no Vale do Aço, deflagrou, no início da manhã desta sexta-feira (27/11), a Operação Revelatio, para combater crimes na Dark Web. Agentes estão tentando cumprir mandado de busca e apreensão contra um hacker em Coronel Fabriciano, na mesma região.

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O mandado foi expedido pela 1ª Vara Federal Criminal de Montes Claros, no Norte de Minas, e tem como base a descoberta de que um hacker estava compartilhando credenciais de acesso a sistemas governamentais.

Segundo as investigações, um grupo cujos integrantes se autodenominam hackers e que compartilhava credenciais de acesso a sites e plataformas governamentais, foi detectado.

Os policiais federais identificaram indícios da prática de crimes de racismo e de apologia ao nazismo por alguns dos participantes, sempre na Dark Web, em grupos fechados do Discord e em outras plataformas digitais.

A Polícia Federal lançou uma alerta aos servidores públicos a manterem suas credenciais de acesso sob uso pessoal e restrito, não compartilharem senhas, atualizar regularmente e evitar clicar em links ou abrir anexos de mensagens suspeitas.

“Esses cuidados ajudam a prevenir acessos indevidos e a proteger os sistemas e as informações da administração pública”, diz nota da Polícia Federal..

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O nome Revelatio, que significa "revelação" em latim, faz referência ao trabalho de trazer à luz crimes praticados em ambientes ocultos da internet.