O guia turístico Hiago Antônio Barbosa, de 31 anos, morreu ao cair durante uma escalada em Passa-Vinte, no Sul de Minas. A notícia do falecimento foi compartilhada nessa quinta-feira (26/11) pelo Parque Nacional do Itatiaia, que divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.

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Hiago era condutor de visitantes e integrante do grupo voluntário de salvamento Anjos da Montanha. Segundo a administração do parque, o profissional participou de diversas operações de resgate, dedicando parte de sua vida à segurança de outras pessoas nas montanhas.

“Era uma presença constante no Parque, alguém que fez das montanhas parte de sua vida e que sempre esteve disposto a ajudar o próximo”, destacou a equipe do Parque Nacional do Itatiaia.

O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem para esclarecer as circunstâncias do acidente, mas até o momento não houve retorno.

Localizado na Serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, o Parque Nacional do Itatiaia é o mais antigo do Brasil, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A unidade de conservação foi criada em 1937.

Confira a nota de pesar na íntegra

“Hoje é um dia de tristeza para todos nós que fazemos parte da história do Parque Nacional do Itatiaia. Recebemos com muito pesar a notícia do falecimento de nosso querido amigo Hiago Antônio Barbosa.

Hiago era muito mais que um condutor de visitantes e integrante do grupo voluntário de salvamento de montanha Anjos da Montanha. Era uma presença constante no Parque, alguém que fez das montanhas parte de sua vida e que sempre esteve disposto a ajudar o próximo.

Esteve ao nosso lado em inúmeras operações de salvamento, dedicando seu tempo, sua energia e seu coração a proteger vidas. Sua amizade, seu companheirismo e sua disposição em ajudar fizeram dele uma pessoa muito querida por todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos com ele.

Neste momento tão difícil, queremos deixar nosso abraço carinhoso aos familiares, amigos e companheiros dos Anjos da Montanha. Que encontrem força e conforto para atravessar essa dor.

Hiago, fica nossa gratidão por tudo que você fez pelo Parque, pelas pessoas e por todos que cruzaram seu caminho. Sua presença e sua história permanecerão vivas na memória de nossa comunidade.

Descanse em paz, amigo. Você fará muita falta nas nossas montanhas.

Com carinho,

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Equipe do Parque Nacional do Itatiaia.”