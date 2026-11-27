O temporal continua nesta sexta-feira (27/11), em Belo Horizonte? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica possibilidade de chuva ao longo de todo o dia na capital mineira, com risco de trovoadas durante a tarde.

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Pela manhã, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde, o tempo deve permanecer instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, são esperadas muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.

A temperatura mínima prevista é de 17°C, enquanto a máxima pode chegar aos 24°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70%.

Todas as regionais de BH superam média de chuva de novembro

A quatro dias do fim de novembro, todas as nove regionais de Belo Horizonte já ultrapassaram a média climatológica de chuva prevista para o mês, de 236 mm.

De acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil de Belo Horizonte, com dados acumulados até as 18h dessa quinta-feira (26), a Região Centro-Sul lidera o volume de precipitações, com 396,2 mm, o equivalente a 167,9% da média mensal.

Na sequência, aparecem as regiões Pampulha, com 365 mm (154,7%), e Oeste, com 354,8 mm (150,3%).

O Hipercentro é o único ponto do levantamento que ainda não atingiu a média climatológica de novembro, com 212,8 mm, o equivalente a 90,2% do esperado para o mês.

Confira o acumulado de chuva em novembro em BH

Centro-Sul: 396,2 mm (167,9%)

396,2 mm (167,9%) Pampulha: 365 mm (154,7%)

365 mm (154,7%) Oeste: 354,8 mm (150,3%)

354,8 mm (150,3%) Noroeste: 351,4 mm (148,9%)

351,4 mm (148,9%) Nordeste: 324,4 mm (137,5%)

324,4 mm (137,5%) Barreiro: 322,9 mm (136,8%)

322,9 mm (136,8%) Venda Nova: 305,2 mm (129,3%)

305,2 mm (129,3%) Leste: 302,8 mm (128,3%)

302,8 mm (128,3%) Norte: 295 mm (125%)

295 mm (125%) Hipercentro: 212,8 mm (90,2%)

Média climatológica de novembro: 236 mm

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Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas da PBH).