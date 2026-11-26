A tempestade que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte causou estragos no Bairro Vila São Paulo, em Contagem. Moradores registraram o momento em que a água transbordou pelo muro de contenção de uma estação da Linha 2 do Metrô, em construção, formando uma espécie de cascata. A enxurrada alagou ruas e imóveis vizinhos.

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As imagens, publicadas nas redes sociais, mostram a enxurrada saindo da futura estação da Linha 2 e invadindo as ruas do entorno. Veículos ficaram parcialmente submersos, e um dos registros mostra o interior de um imóvel tomado pela água.





Por meio de nota, a concessionária Metrô BH, responsável pelo serviço de transporte, informou que "a ocorrência está relacionada a um problema preexistente no sistema de macrodrenagem da região, que há vários anos provoca impactos na comunidade". Ainda segundo o texto, tal falha também "interfere na atuação da concessionária nas obras da Linha 2".

A nota também afirma que a Metrô BH “tem contribuído com a elaboração de projetos para melhorar o escoamento da água da chuva, incluindo intervenções em áreas mais altas, de onde a água segue em direção à região”. Segundo a concessionária, os projetos foram enviados às prefeituras de Belo Horizonte e Contagem para análise e adoção das providências necessárias.

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A empresa também declarou que “se solidariza com os moradores afetados pelas fortes chuvas” e “reforça seu compromisso com o bem-estar da comunidade”.