As chuvas que atingiram Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (26/11) deixaram um rastro de destruição no Bairro Havaí, na Região Oeste. O nível do Córrego do Cercadinho subiu, e a força da correnteza destruiu um trecho da Avenida Arcésio Rodrigues, que é paralela ao curso d'água.

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Apesar da dimensão dos estragos, ninguém ficou ferido. Porém, uma equipe da Defesa Civil Municipal precisou interditar o trecho destruído da Avenida Arcésio Rodrigues, que corre risco de novos deslizamentos de terra.

Devido à interdição, parte dos imóveis localizados na Avenida Arcésio Rodrigues, que não tem saída por outras vias, ficou inacessível ao trânsito de veículos. Moradores da região afirmam que o problema é recorrente e cobram soluções.

Problema recorrente

"Agora está todo mundo ilhado. Quem está lá, não passa para cá e, de cá para lá, também não. Tem um moço aqui que é cadeirante", diz Conceição Aparecida Ferreira, de 64 anos. Ela reside no local há 16 anos e relata que, em março de 2025, a via já havia passado por obras. "Desperdício de dinheiro público, porque não fizeram, eles fizeram uma gambiarra: falaram que iam voltar para consertar, e até hoje não voltaram", relata.

Wadna Campos Chaves, de 64 anos, dos quais 46 vividos no Bairro Havaí, também cita a obra realizada há cerca de um ano e meio. "A prefeitura não está nem aí para a gente. O Buritis, lá em cima, tem toda a regalia e, aqui embaixo, a gente não tem nada", lamenta.

"Quando a chuva começou, de repente, desabou tudo", sintetiza Fátima das Graças Nogueira, de 69 anos, moradora do Bairro Havaí há 50 anos. De acordo com ela, a via já dava sinais de que estava cedendo com as chuvas. "Nesta semana mesmo, eu e minha cunhada avisamos o caminhão de lixo para não passar; eles continuaram passando. Hoje mesmo eles passaram, correndo o risco de cair lá dentro do córrego", diz.

Região Oeste é uma das mais chuvosas de BH

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a Região Oeste foi uma das mais atingidas pelo temporal desta quinta-feira. O acumulado até as 18h desta quinta-feira (26/11) ultrapassou os 236 milímetros esperados para o mês. Entre as 13h e as 18h, a Regional registrou um volume acumulado de 50,6 mm de chuva, o que corresponde a 21,4% da média histórica de novembro, que é de 236 mm.

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Quando se considera o volume de chuva acumulado desde o dia 1º de novembro, as precipitações na Regional Oeste já chegam a 354,8 mm, valor que corresponde a 150,3% do volume esperado para todo o mês.