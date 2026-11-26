Chuva em BH: Nível do Córrego do Cercadinho sobe e destrói parte de avenida
Força da correnteza destruiu um trecho da Avenida Arcésio Rodrigues, no Bairro Havaí, na Região Oeste da capital mineira
compartilhe
As chuvas que atingiram Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (26/11) deixaram um rastro de destruição no Bairro Havaí, na Região Oeste. O nível do Córrego do Cercadinho subiu, e a força da correnteza destruiu um trecho da Avenida Arcésio Rodrigues, que é paralela ao curso d'água.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Apesar da dimensão dos estragos, ninguém ficou ferido. Porém, uma equipe da Defesa Civil Municipal precisou interditar o trecho destruído da Avenida Arcésio Rodrigues, que corre risco de novos deslizamentos de terra.
-
Chuva forma 'cascata' em obra da Linha 2 do Metrô e invade casas vizinhas
-
Devido à interdição, parte dos imóveis localizados na Avenida Arcésio Rodrigues, que não tem saída por outras vias, ficou inacessível ao trânsito de veículos. Moradores da região afirmam que o problema é recorrente e cobram soluções.
Problema recorrente
"Agora está todo mundo ilhado. Quem está lá, não passa para cá e, de cá para lá, também não. Tem um moço aqui que é cadeirante", diz Conceição Aparecida Ferreira, de 64 anos. Ela reside no local há 16 anos e relata que, em março de 2025, a via já havia passado por obras. "Desperdício de dinheiro público, porque não fizeram, eles fizeram uma gambiarra: falaram que iam voltar para consertar, e até hoje não voltaram", relata.
Leia Mais
Wadna Campos Chaves, de 64 anos, dos quais 46 vividos no Bairro Havaí, também cita a obra realizada há cerca de um ano e meio. "A prefeitura não está nem aí para a gente. O Buritis, lá em cima, tem toda a regalia e, aqui embaixo, a gente não tem nada", lamenta.
"Quando a chuva começou, de repente, desabou tudo", sintetiza Fátima das Graças Nogueira, de 69 anos, moradora do Bairro Havaí há 50 anos. De acordo com ela, a via já dava sinais de que estava cedendo com as chuvas. "Nesta semana mesmo, eu e minha cunhada avisamos o caminhão de lixo para não passar; eles continuaram passando. Hoje mesmo eles passaram, correndo o risco de cair lá dentro do córrego", diz.
Região Oeste é uma das mais chuvosas de BH
De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a Região Oeste foi uma das mais atingidas pelo temporal desta quinta-feira. O acumulado até as 18h desta quinta-feira (26/11) ultrapassou os 236 milímetros esperados para o mês. Entre as 13h e as 18h, a Regional registrou um volume acumulado de 50,6 mm de chuva, o que corresponde a 21,4% da média histórica de novembro, que é de 236 mm.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quando se considera o volume de chuva acumulado desde o dia 1º de novembro, as precipitações na Regional Oeste já chegam a 354,8 mm, valor que corresponde a 150,3% do volume esperado para todo o mês.