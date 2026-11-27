Uma confraternização em uma churrascaria na Avenida Professor Mário Werneck, no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, terminou com um homem de 28 anos esfaqueado na noite dessa quinta-feira (26/11). O suspeito, também de 28 anos, fugiu do estabelecimento, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM).

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Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada por volta das 21h. Quando os militares chegaram à churrascaria, encontraram a vítima com uma perfuração no lado direito do pescoço e um corte no punho esquerdo. O homem estava consciente e recebia os primeiros socorros de pessoas que estavam no estabelecimento.

Uma testemunha, amigo tanto da vítima quanto do suspeito, relatou aos policiais que os dois haviam participado de outra confraternização em 20 de novembro. Na ocasião, a testemunha sugeriu que o suspeito procurasse acompanhamento psicológico, mas não esclareceu o que motivou o comentário.

Nessa quinta-feira, quando a vítima conversava com amigos, o suspeito chegou à churrascaria, cumprimentou os presentes e se sentou. Momentos depois, ele se levantou, contornou a mesa e golpeou a vítima com um canivete. Em seguida, fugiu do estabelecimento.

Suspeito alega ter sido ameaçado pela vítima

Durante as buscas, os militares foram até o endereço do suspeito, onde foram recebidos pela mãe dele. A mulher informou que o filho não estava no imóvel e tentou entrar em contato com ele por telefone, mas não conseguiu.

O irmão do suspeito relatou aos policiais que o familiar possui transtornos psiquiátricos e realiza acompanhamento especializado. Momentos depois, o homem apareceu na porta da residência e confessou a tentativa de homicídio aos militares.

Na versão dele, o suspeito afirmou conhecer a vítima desde 2016, quando estudavam juntos. Ele alegou que, há cerca de dois anos, o homem fazia comentários incentivando a prática de violência sexual contra a mãe e irmã do suspeito.

Segundo ele, a situação provocou profunda perturbação psicológica. O suspeito também afirmou que, em janeiro deste ano, teria sido ameaçado de morte pela vítima no banheiro de um bar. As alegações não foram confirmadas pela polícia.

O homem contou ainda que deixou a churrascaria em um carro de transporte por aplicativo com destino à residência dele. Questionado sobre o canivete utilizado no crime, afirmou não se lembrar onde havia descartado o objeto.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Seu estado de saúde atualizado não foi informado.

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O suspeito foi preso, e a ocorrência ficou a cargo da 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.