Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As blitzes periódicas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias mineiras vêm apresentando resultados positivos, principalmente no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas.

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Na noite dessa quinta-feira (26/11), uma equipe da PRF, durante patrulhamento tático na BR-262, altura do quilômetro 374, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, prendeu uma mulher de 33 anos. Ela estava com 283 quilos de maconha.

Os patrulheiros deram sinal de parada para um BYD Dolphin, que não foi obedecido pela motorista. Os patrulheiros saíram, então, em perseguição ao veículo.

Ao ser interceptada, a mulher se mostrou bastante nervosa e, ao verificarem o interior do carro, foi encontrada a droga, que estava no porta-malas e no chão do veículo.

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A motorista foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Betim, onde está presa. Ao ser interrogada, ela disse aos policiais que receberia uma quantia em dinheiro para transportar a droga, que tinha como destino Belo Horizonte.