Um posto de combustíveis de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 10 mil por danos morais a uma ex-funcionária vítima de assédio sexual por intimidação e discriminação de gênero. A sentença original, proferida pela 4ª Vara do Trabalho do município, foi confirmada por unanimidade pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG).

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Tanto a empresa – que solicitava a anulação ou redução da pena – quanto a trabalhadora – que buscava o aumento do valor – tiveram seus recursos negados pelo colegiado, que acompanhou o voto do relator, o juiz convocado Jésser Gonçalves Pacheco.

O caso

De acordo com os autos, o episódio de assédio ocorreu quando a funcionária sugeriu a um dos supervisores a possibilidade de a equipe usar bermudas durante os dias mais quentes. Diante de outros colegas, o chefe respondeu que ela estaria “proibida de lhe provocar masturbação mental”. Embora uma testemunha ouvida no processo não tenha se recordado das palavras exatas, confirmou o tom sexual da fala e relatou que a vítima ficou visivelmente nervosa e agitada após o ocorrido.

Além da abordagem ofensiva, o processo revelou uma rotina de discriminação estética direcionada exclusivamente às mulheres. Segundo depoimentos, o mesmo supervisor orientava as funcionárias a usarem maquiagem, arrumarem cabelos e unhas e ajustarem os uniformes para se tornarem "mais atraentes" aos clientes, o que não era exigido aos trabalhadores homens.

Entendimento da Justiça

Ao analisar o caso, a Justiça destacou que o assédio sexual por intimidação não precisa de contato físico, proposta explícita ou repetição para ser caracterizado. Basta uma manifestação verbal indesejada e grave o suficiente para violar a dignidade da vítima.

Sobre a cobrança estética, a decisão apontou que a empresa impunha às mulheres um padrão profissional com "apelo comercial" por sua aparência. Os magistrados ressaltaram ainda que o fato de a funcionária não ter seguido as orientações ou formalizado uma queixa interna na época não anula a discriminação. Até porque, de acordo com o TRT, conforme admitido pelo representante do posto, a empresa sequer possuía um canal eletrônico de denúncias implantado no período.

Perspectiva de gênero e acordo

Para o relator Jésser Gonçalves Pacheco, as atitudes criaram um ambiente de trabalho degradante e sexualizado. O magistrado enfatizou a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta a valorização da palavra da vítima e de provas indiretas, já que casos de assédio raramente deixam registros formais.

"Admite-se a valorização do depoimento da vítima, bem como da prova indiciária e indireta, com eventual readequação da distribuição do ônus probatório, a fim de evitar a perpetuação de desigualdades estruturais e assegurar a efetiva tutela da dignidade da pessoa humana no ambiente laboral", registrou o juiz no acórdão.

Não há mais possibilidade de recurso contra a decisão. No início de novembro deste ano, a empresa e a ex-funcionária firmaram um acordo judicial para a quitação dos valores, que ainda se encontra dentro do prazo legal de cumprimento.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro